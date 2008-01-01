С праздником!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
4 января
Именины:
Илва, Илвита, Сподра / Анастасия
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сегодня у вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не воплотите ее в жизнь, либо не убедитесь в полной ее несостоятельности. Общаться с вами будет непросто.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 1 .. 3 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- 1 .. 3 C
- Вечер
- 2 .. 4 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2023 ()
|GBP
|0.8864 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.0962 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}
2. Зато нас по головке погладят! {121}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Шум на работе! Как действовать? {1}
5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
6. Кто поможет бездомному Антону? {8}
7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
8. Доклад: гражданская активность жителей Латвии намного ниже, чем на Западе {1}
9. Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 4 января 2018 | 20:52
В поселке Общества слепых идет работа над созданием Сада ощущений
В поселке Общества слепых на месте пустыря, где когда-то росли кусты, да владельцы собак выгуливали своих питомцев появилась благоустроенная зона с парковыми дорожками и скамейками, красивыми фонарями и небольшим эстрадным возвышением. Строительные работы и благоустройство территории финансировало Даугавпилсское самоуправление.
Весной строители закончат озеленение объекта и сдадут его в эксплуатацию жителям поселка. Отметим, что жители здесь инициативные, имеют свою общественную организацию, в совет которой входят представители каждого дома поселка. Благоустроенный сквер они планируют использовать для создания сада ощущений.
По замыслам общественников здесь будут установлены тактильные, звуковые, обонятельные инсталляции, которые не только украсят сад, но и помогут научить инвалидов по зрению ориентироваться в пространстве, интегрироваться в городскую среду, развить навыки самообслуживания.
Зона отдыха включит в себя не только скамейки и сцену, на которой планируют проводить многочисленные мероприятия и праздники. При помощи спонсоров здесь планируют посадить деревья, создать памятник незрячему человеку, установить электронную тактильную книгу, короче говоря, у Совета жителей поселка общества слепых задумок много. У общественников есть и друзья – местный филиал Республиканского реабилитационного центра по работе с незрячими, библиотека для незрячих, а также учащиеся 10 средней школы. Все они помогают неравнодушным активистам воплотить мечту в реальность, сделать поселок краше, а жизнь в нем интереснее.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий