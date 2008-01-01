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Новости Латвия | 4 января 2018 | 20:48

Четверг, 4 января: дождь и мокрый снег

Уже этим утром через Латвию пройдет зона осадков – местами они выпадут в виде снега, а в отдельных регионах – в виде дождя, прогнозируют синоптики.

Днем осадки прогнозируются повсеместно, и продлятся вплоть до ночи. Температура воздуха 4 января составит от ноля до +2 градусов, только в Курземе потеплеет до +5.

Юго-восточный ветер в четверг будет преимущественно слабым, однако иногда его порывы достигнут 10 м/с.

В Риге столбик термометра может подняться до +3 градусов. Скорость ветра составит 5-10 м/с. Ночью здесь будет облачно, ближе к утру тут начнется дождь и продлится он весь день.

Медицинский тип погоды второй благоприятный.

LSM

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