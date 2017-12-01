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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 января 2018 | 22:03
Ушли в мир иной...
С 27 декабря 2017 года по 2 января 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 32 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Anaņjevs Ivans (17.09.1947 - 01.01.2018)
Artekova Ināra (06.09.1962 - 25.12.2017)
Bogdans Viktors (10.09.1956 - 24.12.2017)
Bolužs Romualds (17.02.1935 - 01.01.2018)
Cirsis Jāzeps (20.09.1928 - 30.12.2017)
Čukrejeva Tatjana (10.03.1938 - 23.12.2017)
Daškeviča Vija (10.03.1948 - 28.12.2017)
Grigorjeva Marfa (06.01.1921 - 26.12.2017)
Hohlovs Pjotrs (16.09.1956 - 19.12.2017)
Ibelgafts Pēteris (06.06.1937 - 24.12.2017)
Ignatjevs Aleksandrs (03.10.1951 - 29.12.2017)
Isats Vladimirs (27.02.1955 - 26.12.2017)
Jakovļeva Stepanida (23.11.1936 - 28.12.2017)
Kačans Ivans (08.11.1939 - 30.12.2017)
Kazakova Olga (19.03.1966 - 30.12.2017)
Kisels Pāvels (15.03.1942 - 29.12.2017)
Kokins Guntars (24.05.1973 - 28.12.2017)
Kostenko Anna (02.10.1930 - 02.01.2018)
Kožanova Matrjona (20.11.1942 - 26.12.2017)
Margeviča Leda (18.09.1932 - 24.12.2017)
Meļehova Domņika (21.01.1940 - 27.12.2017)
Molotoka Velta (31.10.1941 - 29.12.2017)
Nikolajevs Aleksandrs (21.04.1980 - 25.12.2017)
Paukšta Aleksandrs (03.08.1940 - 27.12.2017)
Petska Valentīna (13.06.1959 - 26.12.2017)
Rodčenko Mihails (25.05.1941 - 26.12.2017)
Skorodihina Proskovja (31.07.1943 - 22.12.2017)
Stelmaka Velga (07.12.1952 - 26.12.2017)
Strešinska Sofija (20.06.1930 - 25.12.2017)
Šlihta Igors (06.12.1959 - 31.12.2017)
Zaičenkova Vasilisa (16.09.1931 - 23.12.2017)
Zubova Ustinija (14.05.1935 - 24.12.2017).
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