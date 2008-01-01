С праздником!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
4 января
Именины:
Илва, Илвита, Сподра / Анастасия
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Единственное, что сегодня от вас потребуется - это быть в нужном месте, в нужное время. Правда эта задача, обычно, представляется неразрешимой, но вдруг повезет.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. 2 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- День
- 2 .. 4 C
- Вечер
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2023 ()
|GBP
|0.8864 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.0962 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}
2. Зато нас по головке погладят! {121}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Шум на работе! Как действовать? {1}
5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
6. Кто поможет бездомному Антону? {8}
7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
8. Доклад: гражданская активность жителей Латвии намного ниже, чем на Западе {1}
9. Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 января 2018 | 21:42
Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
На 2 января 2018 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 90 профессиям.
Вакансии:
- автослесарь;
- администраторы гостиниц;
- бетонщик;
- бригадир (в области строительства);
- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);
- водитель грузового автомобиля + закупщик скота;
- врачи;
- доярки;
- жестянщик;
- инженер дорожного строительства;
- инженер-механик;
- инженер -технолог (машиностроение);
- инженер-строитель систем тепло-, газо- и водоснабжения;
- инженеры -программисты/ инженеры -электронщики;
- инженеры -проектировщики;
- инженеры -строители;
- интервьюер;
- каменщики;
- кладовщик;
- комплектовщик;
- кровельщик;
- маляры;
- менеджер по продажам (работа в Польше);
- менеджер по проектам культуры;
- монтажник строительных конструкций;
- монтажник строительных металлоконструкций;
- монтёр по сборке кабеля;
- муниципальный полицейский;
- мясник (работа в Германии);
- оператор текстового редактора;
- операторы швейного оборудования;
- отделочник;
- официант;
- охранник мобильной группы;
- плотники;
- повара;
- подсобный рабочий (работа в Германии);
- помощник руководителя строительных работ;
- работник по уходу за собаками и кошками (Демене);
- разносчик газет;
- руководители проектов;
- руководитель вокального ансамбля (Ликсна);
- руководитель/ монитор- консультант;
- руководитель производственной смены;
- сантехники;
- сборщик трубопроводов;
- сварщики;
- сиделка;
- скотник (Вайкуланы, Ликсна);
- слесарь металлоконструкций;
- слесарь монтажных работ;
- слесарь подвижного состава;
- специалист по охране труда;
- старший консультант;
- строитель;
- технический директор;
- технолог-механик;
- технолог швейного производства;
- токари;
- уборщик;
- уличный торговец;
- учитель дошкольного физического воспитания;
- учитель изобразительного искусства;
- учитель литературы (Салиенская средняя школа);
- учитель математики;
- фрезеровщики;
- швеи;
- шлифовщик;
- штукатур;
- электрики;
- электромеханик лифтов;
- электромонтёр;
- электрослесарь.
Информация о вакансиях:
- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561
- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls
Для работодателей:
• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873
Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.
Подробная информация по тел. 65484369.
D-fakti.lv
Добавить комментарий