Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 3 января 2018 | 21:42

На 2 января 2018 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 90 профессиям.

Вакансии:

- автослесарь;

- администраторы гостиниц;

- бетонщик;

- бригадир (в области строительства);

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- водитель грузового автомобиля + закупщик скота;

- врачи;

- доярки;

- жестянщик;

- инженер дорожного строительства;

- инженер-механик;

- инженер -технолог (машиностроение);

- инженер-строитель систем тепло-, газо- и водоснабжения;

- инженеры -программисты/ инженеры -электронщики;

- инженеры -проектировщики;

- инженеры -строители;

- интервьюер;

- каменщики;

- кладовщик;

- комплектовщик;

- кровельщик;

- маляры;

- менеджер по продажам (работа в Польше);

- менеджер по проектам культуры;

- монтажник строительных конструкций;

- монтажник строительных металлоконструкций;

- монтёр по сборке кабеля;

- муниципальный полицейский;

- мясник (работа в Германии);

- оператор текстового редактора;

- операторы швейного оборудования;

- отделочник;

- официант;

- охранник мобильной группы;

- плотники;

- повара;

- подсобный рабочий (работа в Германии);

- помощник руководителя строительных работ;

- работник по уходу за собаками и кошками (Демене);

- разносчик газет;

- руководители проектов;

- руководитель вокального ансамбля (Ликсна);

- руководитель/ монитор- консультант;

- руководитель производственной смены;

- сантехники;

- сборщик трубопроводов;

- сварщики;

- сиделка;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь монтажных работ;

- слесарь подвижного состава;

- специалист по охране труда;

- старший консультант;

- строитель;

- технический директор;

- технолог-механик;

- технолог швейного производства;

- токари;

- уборщик;

- уличный торговец;

- учитель дошкольного физического воспитания;

- учитель изобразительного искусства;

- учитель литературы (Салиенская средняя школа);

- учитель математики;

- фрезеровщики;

- швеи;

- шлифовщик;

- штукатур;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёр;

- электрослесарь.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369.



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