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Новости Происшествия | 3 января 2018 | 21:21
За совершение тяжкого преступления полиция разыскивает мужчину
За совершение особо тяжкого преступления полиция разыскивает изображенного на фотографии мужчину — Владислава Степанова (1985 г.р.).
Мужчина был одет: черные брюки, черная куртка, коричневые или черные туфли, бордовый или коричневый джемпер.
Описание внешности: среднего телосложения, темные волосы средней длины.
Если вы имеете информацию о нахождения мужчины или месте его пребывания, просьба звонить по телефону 654-03302, 110 или обратиться в ближайший участок полиции.
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