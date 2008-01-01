В центре Даугавпилса смертельно ранили мужчину

Новости Происшествия | 3 января 2018 | 21:16

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3 января, в Даугавпилсе, на автобусной остановке напротив торгового центра Solo смертельное ранение получил 33-летний мужчина, который позже скончался в машине Службы неотложной медицинской помощи.

В Латгальском региональном управлении полиции подтвердили эти сведения и пояснили, что в среду, в первой половине дня от медиков была получена информация о том, что на ул. Циетокшня обнаружен раненый мужчина 1984 г.р. У пострадавшего констатировали колотые раны, спасти его жизнь не удалось.

В ходе предварительного следствия удалось установить, что смертельные ранения мужчине мог нанести его знакомый, с которым они поссорились на почве разногласий.

Полиция возбудила уголовный процесс, в рамках которого начат розыск подозреваемого.

Delfi