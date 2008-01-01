Столетие Латвии будет отмечаться пять лет

Новости Латвия | 3 января 2018 | 20:45

Пресс-фото Пресс-фото

Вплоть до 2021 года запланированы более восьми сотен мероприятий не только в Латвии, но и еще в 70 странах. Праздновать будем так долго, потому что и становление нашего государства не произошло в один день, рассказывает передача «Сегодня вечером» на LTV7.

Праздничные мероприятия уже начались еще в прошлом году с посадки дубов в четырех приграничных пунктах Латвии. И в этом году празднования достигнут своей кульминации. Их главная идея — юбилей Латвии как день рождения каждого жителя страны. Особенное внимание уделяя детям и молодёжи, а также регионам.

«В столетие мы хотим рассказать о наших ценностях и известных личностях. И с ними можно ознакомится на сайте kulturaskanons.lv. Но интереснее это сделать в Национальной библиотеке. Любой человек, даже тот, кто не является читателем, может взять эту игру на регистратуре. Оставить вещи и отправится на экскурсию», - рассказала представитель бюро LV100Линда Пастаре.

Искать нужно различные объекты, отмеченные на карте. На первом этаже это скульптура известного писателя Иманта Зиедониса. Рядом с ней — буква. Побывав у всех объектов удастся собрать фразу. Какую — узнают все, кто будет участвовать. А в другой стороне, бесплатная выставка, которая уже вернулась из Европы — «Лютер. Поворот». О влиянии протестантства на историю нашей страны. Сейчас замок света - дом столетия. Здесь же через две недели пройдёт и первой центральное мероприятие столетия января.

«18 января состоится мультимедийное представление Gaismas raksti – узоры света, которое готовят молодые художники вместе с Latvijas koncerti. 20 января его покажут и по Латвийскому телевидению. В феврале сто лет исполнится Литве и Эстонии. И в этом месяце у нас выступят артисты Эстонской национальной оперы.», - говорит замгоссекретаря Министерства культуры по вопросам столетия Селга Лайзане.

В марте организаторы советуют посетить большой концерт в Лиепае, который уже готовят молодые люди со всей страны. В апреле Латвию будут представлять на международных выставках, а в мае — совместно отпразднуют восстановление независимости за столом с белой скатертью.

В июне вдоль границы страны зажгут костры солнцестояния. А в июле состоится Праздник песни и танца. И обе площадки, которые примут участников этого мероприятия — хористов и танцоров — еще не готовы.

«Дата открытия эстрады Межапарка уже известна. Это 18 июня. И мы очень внимательно следим за проведением работ. Но сейчас с удовольствием можем сказать — работы опережают график. И, возможно, эстрада будет готова даже раньше. Как и планировалось проходят работы на стадионе «Даугава». Ждём окончания реконструкции и там», - отметила Лайзане.

За сто дней до столетия, 11 августа, по всей стране пройдут танцевальные вечера под открытым небом. Еще через месяц начнется проект «Школьная сумка», в рамках которого каждый латвийский школьник сможет отправится на экскурсии, чтобы поближе познакомится с знаменательными местами.

Но самые грандиозные празднования пройдут 18 ноября. Необычное представление уже готовят артисты национального театра. Но всей интриги организаторы не спешат раскрывать.

Но и это не всё. Прямо сейчас каждый может стать немного Кришьянисом Баронcом. Но не собирать дайны в шкаф, а расшифровать уже собранный фольклор. Не только на латышском.

Сделать это можно на сайте lv100.garamantas.lv. Любителей прогулок на свежем воздухе просят отмечать где растут вековые дубы, чтобы сохранить их для будущих поколений. И многое другое.

Ознакомится со списком всех мероприятий можно на домашней странице столетия — lv100.lv.

LSM