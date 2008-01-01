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Новости Культура | 3 января 2018 | 20:41
К 125-летию знаменитого латвийского композитора Строка – особый конверт
Предприятие Latvijas Pasts выпустило конверт в тематическом оформлении, посвященный юбилею выдающегося довоенного композитора Латвии, «короля танго» Оскара Строка (1893–1975).
В честь 125-летия автора популярных мелодий штемпелевание конвертов назначено именно в день его рождения, в субботу 6 января, сообщила представитель Latvijas Pasts Винета Даниэлсоне. Желающие смогут получить штемпель на памятный конверт в рижском отделении почты №50 (т/ц Origo, Привокзальная площадь, 2) с 8 до 19 часов.
Тираж конверта Oskars Stroks 125 – тысяча экземпляров, автор дизайна — художник Гирт Грива. На конверте изображен портрет композитора и фрагменты самой известной его песни «Черные глаза». В течение жизни Строк сочинил свыше 300 мелодий в разных жанрах, но больше всего прославился своими эмоциональными танго: «Лунная рапсодия», «Скажите, почему», «Спи, мое бедное сердце» и многими, многими другими. Строк концертировал почти по всему миру — география его гастролей простирается от Франции до Ямайки.
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