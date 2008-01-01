Резекне включилось в масштабный медицинский проект Gistar

Новости Общество | 3 января 2018 | 20:38

Пресс-фото Пресс-фото

С 2013 года в Латвии происходит исследование по профилактике заболеваний пищеварительного тракта – Gistar, которое реализует Институт клинической и профилактической медицины Латвийского университета в сотрудничестве с Международным агентством по исследованию рака. С весны прошлого года данные в рамках исследования Gistar собирают и в Резекне, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Ранее исследование проводили в Цесисе, Алуксне, Лудзе, Добеле, Салдусе и Тукумсе. С апреля прошлого года медики по проекту Gistar начали работать в Резекне и Мадоне. Бесплатное обследование может пройти любой житель Латвии в возрасте от 40 до 64 лет. Ежедневно в Резекне на прием приходит до 10 человек, чтобы узнать о состоянии своего пищеварительного тракта.

Резекненец Андрис работает за рубежом и в дни отпуска решил заодно сдать анализы: «Приходит время, когда надо провериться. Всё время некогда и бегаем, очереди — и я решил, что надо провериться, но так как я работаю в Швеции и приезжаю домой ненадолго, то стараюсь использовать все возможности».

Во время приема человек сдает анализы, чтобы провериться на заболевания, которые повышают риск образования злокачественной опухоли. Образцы отсылают в диагностический центр в Риге, где через 2-3 месяца дается расшифровка полученных данных. За несколько месяцев работы медики диагностировали положительные результаты проб. О дальнейших действиях в этих случаях рассказала одна из сотрудниц центра в Резекне:

«Мы тогда созваниваемся с этим человеком, если требуется лечение, предлагаем прийти к нам, выдаем необходимые лекарства и, если требуется тщательное и дальнейшее обследование, направляем в Ригу».

У многих респондентов есть страх того, что врачи «что-то обнаружат», поэтому бытует мнение, что лучше не знать, чем быть в курсе. Медики с таким подходом не согласны, считая, что чем раньше станет известно о проблеме, тем легче ее решить, говорит ассистент по научной работе Валия Пастере:

«Много людей звонит и интересуется, нужно ли глотать кобру, чтобы проверить желудок. Большинство испытывает страх перед этой процедурой. Объясняю, что этого делать не надо, а требуется сдать анализы, и это безболезненно и не так страшно».

Главный плюс в исследовании, считают в центре – возможность человеку получить бесплатно полные данные о своем здоровье. Кроме того, в тех случаях, если обнаруживается хеликобактер — бактерия, которая в 70% случаев провоцирует злокачественные опухоли в желудке и толстой кишке, то респонденту предлагается бесплатное лечение.

Но основная задача проекта направлена на профилактику заболеваний, продолжает профессор Латвийского университета (ЛУ) и научный руководитель исследования Gistar Марцис Лея:

«Проект направлен на изучение возможностей профилактики онкологических заболеваний. Что еще важно: больший эффект проект оказывает на мужской пол, поскольку мы знаем, что профилактика более эффективна для мужчин. Но, конечно, в проекте могут принимать участие и мужчины, и женщины».

Проект имеет долгосрочное значение. С согласия респондентов изменения в состоянии их здоровья будут прослеживаться на протяжении нескольких лет, рассказывает Лея:

«Скорее всего это — как минимум 15 лет после включения. Мы будем смотреть базы данных, какие заболевания зарегистрированы. Периодически контактировать с этими людьми. Часть из участников будет направляться на эндоскопические исследования, если вдруг будет предполагаться наличие предракового состояния желудка».

Полученная от респондентов информация позволит улучшить профилактические мероприятия, отмечает профессор.

«Я бы сказал больше: это исследование имеет значение не только в масштабах Латвии, но и в европейском масштабе – это единственное исследование профилактики рака желудка, которое вообще проводится на данный момент в Евросоюзе».

За исследованием наблюдают многие специалисты из ЕС, а также Международное агентство по борьбе с раковыми заболеваниями. Многие из экспертов в феврале этого года приедут в Ригу, чтобы подвести промежуточные итоги. За время проекта по всей Латвии в исследовании приняло участие более 6 тысяч человек. Из которых более 1 100 респондентов прошли через Резекне. Конечная цель проекта – собрать данные о 30 000 людей, но это могут быть жители не только Латвии, но и других стран ЕС.

LSM