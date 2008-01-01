Рост налога на недвижимость не стимулирует латгальских фермеров обрабатывать землю

Новости Экономика | 3 января 2018 | 20:35

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Каждый год Служба поддержки села осматривает сельхозугодья, чтобы убедиться, что хотя бы 70% участка используется. Проверяют площади от 1 га — фермеры до 1 сентября должны хотя бы один раз скосить и убрать траву. Если этого не сделали, выписывают штраф, увеличивают налог на недвижимость, сообщает Latvijas Radio.

В данный момент в Латвии около 2 млн га сельхозугодий, и именно Служба поддержки села оценивает поля и делает вывод, обрабатывается ли земля. В последние годы ситуацию улучшилась, рассказал замдиректора службы Индулис Аболиньш.

«В 2016 году необрабатываемыми были около 299 тыс га, а в 2017-м — 266 тысяч. Соответственно, сокращение на 25-26 тысяч га».

В Латгалии доля необрабатываемой земли больше — так сложилось исторически, однако в основном и там наблюдаются улучшения, рассказала глава Южнолатгальского управления Инара Лукашевица.

Однако тысячи га все еще остаются необработанными. Даугавпилсский край по площади в стране четвертый, и большая часть территории — леса и пашни. Если сравнивать с 2012 годом, площадь необрабатываемой земли выросла, рассказала Ирена Тимшане, глава Финансового управления краевой думы. Самоуправление фермерам увеличило налог.

«В 2017 году было 18 047 га, а в 2012-м — 13 350 га необработанных земель. Мы за необрабатываемые площади добавляем 1,5% налога на недвижимость. В целом получается 3%».

Фактически за пять лет необработанной земли, например, в Даугавпилсском крае стало больше, хотя в целом это процент роста — ничтожный. Глава Даугавпилсского объединения фермеров Майгур Криеванс считает, что одна из причин — невозможность попасть на поля, отсутствие подъездных дорог.

Ненормальна ситуация, когда фермеры жалуются — свободной земли нет, но в то же время так много необрабатываемых площадей — так комментирует ситуацию глава Даугавпилсского бюро Центра сельских консультаций Гунтар Мелнис. Он советует поднимать налоги, чтобы был стимул на полях работать.

Одна из целей Министерства земледелия — до 2020 года добиться, чтобы в сельском хозяйстве использовали 2 млн га угодий, однако в данный момент 266 тысячи га не обрабатывают.

LSM