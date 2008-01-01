С праздником!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 января
Именины:
Миервалда, Миервалдис, Ринголдс / Альфред, Пётр
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Не стоит сегодня пытаться найти смысл жизни, не поможет даже давно назревавшая генеральная уборка. Хотя она, конечно, не помешает.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. 2 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- День
- 2 .. 4 C
- Вечер
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2065 ()
|GBP
|0.8895 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.1176 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}
2. Зато нас по головке погладят! {121}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Шум на работе! Как действовать? {1}
5. Кто поможет бездомному Антону? {8}
6. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
8. Доклад: гражданская активность жителей Латвии намного ниже, чем на Западе {1}
9. Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 3 января 2018 | 20:22
Город и природа глазами детей – выставка пленэрных работ в библиотеке
8 января в 16.00 в секторе художественной литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) состоится открытие выставки «Город и природа». На выставке будут представлены работы воспитанников Детской художественной школы «Saules skola», созданные во время ежегодного осеннего пленэра.
Авторами представленных работ являются учащиеся Детской художественной школы при Даугавпилсской средней школе дизайна и искусства «Saules skola». По традиции, каждый учебный год в школе начинается с осеннего пленэра, во время которого учащиеся и педагоги выходят на улицу рисовать городское пространство. В этом году, выйдя на улицы Даугавпилса, дети и педагоги обратили внимание на мирное сосуществование города и природы.
На выставке представлена графика и живопись. Куратор выставки Иева Рейтале отмечает, что, работая над композицией, авторы не пытались достичь полного фотографического сходства или бесспорной узнаваемости: «Мы искали баланс, старались уловить как общие, так и уникальные черты города и природы и выделить их взаимосвязь с помощью творческих экспериментов и полета фантазии». Результатом этих творческих изысканий стала экспозиция, в которой дети делятся своими наблюдениями, радуют и удивляют неожиданными художественными образами в необычных сочетаниях. Это своего рода приглашение отправиться в путешествие по одновременно знакомому и незнакомому нам Даугавпилсу.
Работы были созданы под творческим руководством педагогов. Таким образом, в подготовке выставки участвовали Елена Селиванова, Людмила Лаце, Кристине Янсоне, Татьяна Федорова, Нелли Дзалбе, Уна Гура, Вера Семенова, Лелде Кундзиня, Карина Короткова, Эдгар Давидчук, Аделина Варламова и Иева Рейтале.
Выставка доступна в секторах художественной и отраслевой литературы ЛЦБ с 4 по 31 января по рабочим дням с 11.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00.
Информацию подготовила:
Специалист по связям с общественностью ЛЦБ
Инга Геджуне
Тел.: 654 76345
э-адрес: inga.gedzune@lcb.lv
Daugavpils.lv
Добавить комментарий