Город и природа глазами детей – выставка пленэрных работ в библиотеке

Новости Культура | 3 января 2018 | 20:22

8 января в 16.00 в секторе художественной литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) состоится открытие выставки «Город и природа». На выставке будут представлены работы воспитанников Детской художественной школы «Saules skola», созданные во время ежегодного осеннего пленэра.

Авторами представленных работ являются учащиеся Детской художественной школы при Даугавпилсской средней школе дизайна и искусства «Saules skola». По традиции, каждый учебный год в школе начинается с осеннего пленэра, во время которого учащиеся и педагоги выходят на улицу рисовать городское пространство. В этом году, выйдя на улицы Даугавпилса, дети и педагоги обратили внимание на мирное сосуществование города и природы.

На выставке представлена графика и живопись. Куратор выставки Иева Рейтале отмечает, что, работая над композицией, авторы не пытались достичь полного фотографического сходства или бесспорной узнаваемости: «Мы искали баланс, старались уловить как общие, так и уникальные черты города и природы и выделить их взаимосвязь с помощью творческих экспериментов и полета фантазии». Результатом этих творческих изысканий стала экспозиция, в которой дети делятся своими наблюдениями, радуют и удивляют неожиданными художественными образами в необычных сочетаниях. Это своего рода приглашение отправиться в путешествие по одновременно знакомому и незнакомому нам Даугавпилсу.

Работы были созданы под творческим руководством педагогов. Таким образом, в подготовке выставки участвовали Елена Селиванова, Людмила Лаце, Кристине Янсоне, Татьяна Федорова, Нелли Дзалбе, Уна Гура, Вера Семенова, Лелде Кундзиня, Карина Короткова, Эдгар Давидчук, Аделина Варламова и Иева Рейтале.

Выставка доступна в секторах художественной и отраслевой литературы ЛЦБ с 4 по 31 января по рабочим дням с 11.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00.

Информацию подготовила:

Специалист по связям с общественностью ЛЦБ

Инга Геджуне

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