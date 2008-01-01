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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 января 2018 | 20:19
В 2017 году новорожденных в Даугавпилсе зарегистрировано больше
В родильном отделении Даугавпилсской региональной больницы в новогоднюю ночь без дела не сидели, а занимались обычным– принимали роды. Двое мальчиков родились в Даугавпилсе на стыке 2017 и 2018 годов.
Рано утром 2 января здесь на свет появилась девочка, роды были семейными и на момент посещения съемочной группой родильного отделения мама ребенка отдыхала, а умиленный отец радости от новогоднего подарка не скрывал. Отметим, что в родильном отделении пока только приступили к обработке статистики и точные цифры по родам будут несколько позже.
По данным Даугавпилсского ЗАГСа в 2016 году было зарегистрировано 778 малышей, в 2017 наблюдался хоть и не большой, но прирост новорожденных. Их в прошедшем году зарегистрировали 796. Отметим, что именно в 2017 году Даугавпилсское самоуправление повысило пособие по рождению для даугавпилсских семей. Сейчас оно составляет 300 евро.
Напомним, что для получения пособия родителям необходимо быть задекларированным на территории Даугавпилсского городского самоуправления в течение последних 9 месяцев. Написать заявление можно в Социальной службе, в Даугавпилсском ЗАГСе либо в информационном пункте Даугавпилсской Думы. К заявлению необходимо приложить копию Свидетельства о рождении ребенка.
Daugavpils.lv
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