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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Новости Латвия | 3 января 2018 | 20:16

Среда, 3 января: пока без зимы

Сегодня утром в южных и центральных районах Латвии ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, предупреждают синоптики.

В среду воздух разогреется до +1..+4 градусов.

Скорость ветра юго-восточного направления составит 2-4 м/с.

В Риге сегодня почти безветренно, но к вечеру возможен дождь. Воздух может прогреться до +4 градусов.

LSM

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