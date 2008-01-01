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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Латвия | 3 января 2018 | 20:16
Среда, 3 января: пока без зимы
Сегодня утром в южных и центральных районах Латвии ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, предупреждают синоптики.
В среду воздух разогреется до +1..+4 градусов.
Скорость ветра юго-восточного направления составит 2-4 м/с.
В Риге сегодня почти безветренно, но к вечеру возможен дождь. Воздух может прогреться до +4 градусов.
LSM
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