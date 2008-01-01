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Новости Культура | 2 января 2018 | 21:47

Дж. Дж. Джилинджер возвращается в Даугавпилсский театр!

25 января в 18:30 зрителей ждет вторая премьера в Даугавпилсском театре режиссера Дж. Дж. Джилинджера – комедия на латышском языке «Гантеля для киллера».

Автор пьесы, лежащей в основе спектакля, - российский публицист Ольга Туханина. Она в 2010 году попробовала свои силы в драматургии, написав пьесу «Гантеля». Постановку пьесы в театре антрепризы «Артистическое созвездие» назвали событием, отметили оригинальность сюжета и актуальность темы. Сейчас «Гантеля» ставится в Даугавпилсском театре.

Исполнитель главной роли в спектакле «Гантеля для киллера» Марис Корсиетс делится размышлениями: «Я восхищаюсь способностью Дж. Дж. Джилинджера находить столь интересный материал для работы. Сюжет пьесы необычный и очень смешной. Я в спектакле играю филолога, который всю свою жизнь посвятил изучению литературы народов крайнего севера России. Эвенки и чукчи – вот мой конек! Но отчаянное положение заставляет филолога поменять профессию и стать киллером. Это смешно. Во время спектакля будет много поводов посмеяться от души, а в конце – задуматься, особенно мужчинам».

Что заставило этого образованного человека стать безжалостным киллером? И почему заказчик убийства хочет избавиться от своей жены: из-за ревности, любовницы, денег или же есть другая причина? Не ждите простых ответов на эти вопросы – их не будет.

В спектакле заняты Марис Корсиетс, Андрис Булис, Майя Корклиша и Занда Манкопа. Сценограф – Кристианс Бректе, художница по костюмам – Анна Хейнрихсоне, ассистент режиссера и хореограф – Линда Калниня, художник по свету – Сергей Васильев. Пьесу с русского языка перевел Дж. Дж. Джилинджер.

Премьера – 25 января в 18:30, ближайший спектакль – 26 января в 18:30.

Вскоре после премьеры спектакль «Гантеля для киллера» отправится на гастроли, его можно будет увидеть в театре «Дайлес» 11 марта в 18:00 и в Валмиерском драматическом театре 18 марта в 18:30.

Билеты – в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 65426520), кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.

Daugavpils.lv

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