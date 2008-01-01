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В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Жажда чего-то нового и интересного должна быть удовлетворена, причем чем скорее, тем лучше. Сегодня, вы можете пережить самые необыкновенные приключения.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 2 января 2018 | 20:50
Городская Дума и рабочие коллективы благодарили своих работников за долголетнюю и добросовестную работу
28 и 29 декабря два учреждения Даугавпилсского самоуправления провожали на заслуженный отдых своих долголетних и уважаемых работников.
28 декабря Дума и коллектив Даугавпилсского краеведческого и художественного музея благодарил бухгалтера Дзинтру Бандере.
Председатель Комитета по вопросам образования и культуры Янис Дукшинскис вручил ей “Почётную грамоту” Даугавпилсской городской Думы за успешную долголетнюю, высокопрофессиональную работу и вклад в развитие музея.
В музее Дзинтра проработала 19 лет. Звучало много тёплых слов, были слёзы в глазах, но оптимистичный настрой быть активным членом общества никуда не делся.
29 декабря председатель городской Думы Рихард Эйгим вручил ,,Благодарственную грамоту” Думы инспектору даугавпилсского ЗАГСа Ядвиге Подобед, которая 25 лет своей трудовой деятельности посвятила этому учреждению.
Коллектив Даугавпилсской городской думы присоединяется к поздравлениям и пожеланиям руководства города.
Daugavpils.lv
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