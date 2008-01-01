Продолжается набор групп на занятия по укреплению здоровья в Даугавпилсе!

Новости Общество | 2 января 2018 | 20:46

Продолжается регистрация на бесплатные занятия современными танцами для детей и молодежи. Не упустите возможность вашим детям стать более сильными и выносливыми, развить координацию, умение пластично двигаться, контролировать своё тело и его вес, исправить осанку и улучшить самочувствие.

Занятия будут проходить по адресу: улицы Гимназияс 27, Даугавпилс. Зарегистрироваться можно по телефону 28372172. Первые занятия пройдут 10 и 11 января.

О других занятиях, который проводятся в рамках проекта Nr.9.2.4.2/16/I/101 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” можно ознакомится на странице самоуправления www.daugavpils.lv в разделе Pilsētas attīstība -> Projekti -> Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Nr.9.2.4.2/16/I/101

Подготовила:

Alīna Ivanova

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 “Veselības veicināšanas

Un slimību profilakses pasākumi

Daugavpils pilsētas pašvaldībā”

aktivitāšu koordinatore

alina.ivanova@daugavpils.lv

Daugavpils.lv