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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 2 января 2018 | 20:46
Продолжается набор групп на занятия по укреплению здоровья в Даугавпилсе!
Продолжается регистрация на бесплатные занятия современными танцами для детей и молодежи. Не упустите возможность вашим детям стать более сильными и выносливыми, развить координацию, умение пластично двигаться, контролировать своё тело и его вес, исправить осанку и улучшить самочувствие.
Занятия будут проходить по адресу: улицы Гимназияс 27, Даугавпилс. Зарегистрироваться можно по телефону 28372172. Первые занятия пройдут 10 и 11 января.
О других занятиях, который проводятся в рамках проекта Nr.9.2.4.2/16/I/101 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” можно ознакомится на странице самоуправления www.daugavpils.lv в разделе Pilsētas attīstība -> Projekti -> Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Nr.9.2.4.2/16/I/101
Подготовила:
Alīna Ivanova
Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta
Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 “Veselības veicināšanas
Un slimību profilakses pasākumi
Daugavpils pilsētas pašvaldībā”
aktivitāšu koordinatore
alina.ivanova@daugavpils.lv
Daugavpils.lv
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