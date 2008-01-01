Продолжается набор групп на занятия по укреплению здоровья в Даугавпилсе!

С праздником!

Президент Вейонис: для Латвии это будет особый год

Глава государства Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Новым годом и ...

Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить

Глава правительства Марис Кучинскис (СЗК) в новом году призвал жителей Латв ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

3 января

Именины:
Миервалда, Миервалдис, Ринголдс / Альфред, Пётр

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Сегодняшний день чреват стрессами, посему вам лучше не вступать в споры и отказаться, если это возможно от дальних поездок. И то и другое принесет вам мало радости.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
4 .. 6 C
Утро
1 .. 3 C
День
2 .. 4 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:

 

Архив

Популярные статьи

1.

Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}

2. Зато нас по головке погладят! {121}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Шум на работе! Как действовать? {1}

5. Кто поможет бездомному Антону? {8}

6. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

8. Доклад: гражданская активность жителей Латвии намного ниже, чем на Западе {1}

9. Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры {1}

10. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {153}

 

Новости Общество | 2 января 2018 | 20:46

Продолжается набор групп на занятия по укреплению здоровья в Даугавпилсе!

Продолжается регистрация на бесплатные занятия современными танцами для детей и молодежи. Не упустите возможность вашим детям стать более сильными и выносливыми, развить координацию, умение пластично двигаться, контролировать своё тело и его вес, исправить осанку и улучшить самочувствие.

Занятия будут проходить по адресу: улицы Гимназияс 27, Даугавпилс. Зарегистрироваться можно по телефону 28372172. Первые занятия пройдут 10 и 11 января.

О других занятиях, который проводятся в рамках проекта Nr.9.2.4.2/16/I/101 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” можно ознакомится на странице самоуправления www.daugavpils.lv в разделе Pilsētas attīstība -> Projekti -> Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Nr.9.2.4.2/16/I/101

Подготовила:

Alīna Ivanova

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 “Veselības veicināšanas

Un slimību profilakses pasākumi

Daugavpils pilsētas pašvaldībā”

aktivitāšu koordinatore

alina.ivanova@daugavpils.lv

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 