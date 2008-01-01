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Новости Общество | 2 января 2018 | 20:44

Торговлю на улице Валкас легализуют

С 1 января 2018 года Даугавпилсская городская дума легализовала уличную торговлю на улице Валкас. Оговоримся сразу, торговцы облюбовали это место еще с начала 90-ых годов прошлого века. С тех пор стихийный товарно-денежный обмен идет здесь довольно бойко.

Для того чтобы упорядочить ситуацию и создать удобства как для продавцов, так и для покупателей вдоль всей улицы, начиная от перекрестка со Страдниеку и заканчивая торговым центром «Гименес» оборудуют торговые места. Уже сейчас на месте когда-то существовавшей зеленой зоны уложена брусчатка, с нового года здесь же расставят столы. Для получения разрешения на уличную торговлю необходимо обратиться в Управление коммунального хозяйства.

Для соблюдения санитарно- гигиенических норм, торговать можно будет только на специально оборудованных местах. Торговля с автомобилей, самодельных устройств, а также с земли запрещена.

Контролировать соблюдение порядка будет Управление коммунального хозяйства совместно с Полицией самоуправления. В начале обещают вести разъяснительную работу, к штрафам прибегнут тогда, когда устные замечания не дадут должного результата. По планам Управления коммунального хозяйства всего вдоль улицы Валкас будет оборудовано 138 торговых мест, что должно полностью удовлетворить спрос продавцов.

В связи с легализацией торговли и введением контроля есть надежда, что с рынка исчезнут торговцы нелегальными медикаментами и пищевыми продуктами, для торговли которыми необходимо специальное холодильное оборудование и строгое соблюдение санитарии. Получить разрешение на торговлю необходимо в Управлении коммунального хозяйства по адресу ул. Саулес, 5А в рабочее время с 8.00 до 10.00 часов, написав заявление на месте. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону 654 76479

Daugavpils.lv

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