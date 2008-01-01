С праздником!

Президент Вейонис: для Латвии это будет особый год

Глава государства Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Новым годом и ...

Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить

Глава правительства Марис Кучинскис (СЗК) в новом году призвал жителей Латв ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

2 января

Именины:
Индулис, Иво, Ива, Ивис / Даниил, Иван, Игнатий

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете, и скрыть ничего не удастся. Соберетесь слукавить - запаситесь темными очками.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
4 .. 6 C
Утро
1 .. 3 C
День
2 .. 4 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {121}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Шум на работе! Как действовать? {1}

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

6. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

7. Кто поможет бездомному Антону? {8}

8. Доклад: гражданская активность жителей Латвии намного ниже, чем на Западе {1}

9. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}

10. Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {153}

 

Новости Общество | 2 января 2018 | 18:49

Дождливый январь: под Даугавпилсом вода топит дороги

В Даугаве и окрестных водоемах продолжает повышаться уровень воды. Местные власти не исключают возможность закрыть одну из местных дорог, которая уже близка к затоплению.

По словам заместителя исполнительного директора Даугавпилсской краевой думы Александра Айзбалтса, уровень воды в Даугаве и местных река высокий. В Ницской волости, например, скоро придется закрыть одну из дорог, поскольку по ней будет невозможно проехать, если вода в ближайшее время не спадет.

Высоко стоит вода и в озерах. А те, кто живут на их берегах всю жизнь, признают, что никогда не видели, чтобы вода была настолько высоко, сказал Айзбалтс в эфире Latvijas radio.

На новогодние праздники затонула и была закрыта дорога на границе Зилупского и Лудзенского края – под воду ушли 4 км трассы Шкирпани-Соболина.

LSM

Добавить комментарий

 