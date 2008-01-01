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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 2 января 2018 | 18:49
Дождливый январь: под Даугавпилсом вода топит дороги
В Даугаве и окрестных водоемах продолжает повышаться уровень воды. Местные власти не исключают возможность закрыть одну из местных дорог, которая уже близка к затоплению.
По словам заместителя исполнительного директора Даугавпилсской краевой думы Александра Айзбалтса, уровень воды в Даугаве и местных река высокий. В Ницской волости, например, скоро придется закрыть одну из дорог, поскольку по ней будет невозможно проехать, если вода в ближайшее время не спадет.
Высоко стоит вода и в озерах. А те, кто живут на их берегах всю жизнь, признают, что никогда не видели, чтобы вода была настолько высоко, сказал Айзбалтс в эфире Latvijas radio.
На новогодние праздники затонула и была закрыта дорога на границе Зилупского и Лудзенского края – под воду ушли 4 км трассы Шкирпани-Соболина.
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