Новый год — новые рекорды тепла

Новости Латвия | 2 января 2018 | 10:24

Пресс-фото Пресс-фото

В Латвии 2018 год начался с температурных рекордов, однако с 7 января станет значительно холоднее, свидетельствуют прогнозы.

Согласно данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, 1 января тепловой рекорд побит в Скулте, Скривери, Зосены, Зилани, Резекне и Даугавпилсе, а также повторен в Айнажи. Ночь на 2 января была рекордно теплой для востока Латвии — Зосены, Алуксне, Резекне, Гулбене, Зилани и Даугавпилса. Температура воздуха вчера и прошедшей ночью держалась в пределах +5... +8 градусов.

Но национальный рекорд и первого, и второго дня года остался прежним — 1 января 1984 года в Елгаве было +9,5 градуса, а 2 января 1992-го в Риге — +7,8 градуса.

В течение всей рабочей недели в Латвии будет тепло. Температура воздуха и днем, и ночью продержится в пределах +1...+6 градусов, только в ночь 3 января возможны заморозки.

В среду осадков еще будет мало, а во второй половине недели дождь будет идти часто. Ветер ожидается порывистый, южный. Но в воскресенье Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, ветер сменится на северо-западный, западный, начнут приходить холодные воздушные массы.

По нынешним прогнозам, в воскресенье по всей стране, за исключением побережья, ожидаются заморозки. В начале следующей недели они усилятся, однако нет точных прогнозов, свидетельствующих, что они будут устойчивыми и задержатся надолго. Ожидается, что уже в воскресенье образуется небольшой снежный покров.

LSM