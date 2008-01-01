LDz пустит опасные грузы в обход Даугавпилса

Новости Экономика | 1 января 2018 | 19:51

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Латвийская железная дорога намерена реализовать в Даугавпилсе многомиллионные проекты по модернизации своей инфраструктуры. Планируется построить парк приема составов, а также проложить новые пути через лес, чтобы разгрузить центр города, сообщает sputniknewslv.com.

Latvijas dzelzceļš собирается построить новый парк приемки поездов. Для этого потребуется проложить несколько новых участков железнодорожных путей. Новые рельсы проложат с рядом существующими, рассказал пресс-секретарь Latvijas dzelzceļš Марис Озолс.

Дополнительные участки позволят разгрузить центр Даугавпилса — LDz сможет пускать часть составов в обход города, в том числе те, что везут опасные грузы.

Поскольку часть работ предстоит провести в лесном массиве, который находится на административной территории Даугавпилсского края, в Ликсне состоялось общественное обсуждение локального планирования территории, где по замыслу железнодорожников будут проложены новые пути. Однако большого интереса со стороны жителей Даугавпилсского края оно не вызвало. На встрече присутствовали только представители Latvijas dzelzceļš и самоуправления.

Отсутствие активности жителей в первую очередь связано с тем, что проект не затрагивает сельхозугодья и домашние хозяйства, объясняет председатель Ликсненской волости Бирута Озолиня. Территории, на которых будет проходить строительство, находятся в собственности государства, соответственно, никаких частных интересов либо интересов юридических фирм не затрагивается.

"Ближайшая обжитая территория — дачное общество "Латгале", но при реализации проекта будет приведена в порядок дорога, и дачникам удобнее можно будет добираться до своих участков. Если бы на обсуждении поднимались сельскохозяйственные вопросы или с каким-то участком, прилегающим к лесу, то интерес был бы намного больше", — пояснила Озолиня.

Однако до 3 января 2018 года жители еще могут подавать свои предложения, связанные с проектом, в Даугавпилсскую краевую думу.

По итогам обсуждения локального плана поменяется статус земли. Там можно будет вести строительство транспортной инфраструктуры. С решением этого юридического вопроса наступит следующий шаг в реализации проекта.

Стоимость проекта пока не называется, единственное, что можно сказать, — речь идет о миллионах евро. Latvijas dzelzceļš обеспечивает за счет еврофондов 85% финансирования, остальная часть — собственные средства. Завершить строительство планируется до 2021 года.

Mixnews.lv