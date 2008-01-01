С сегодняшнего дня минимальная зарплата в Латвии составляет 430 евро

Новости Латвия | 1 января 2018 | 18:14

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С 1 января минимальная заработная плата в Латвии составляет 430 евро, что на 50 евро больше, чем ранее, сообщает ЛЕТА.

Как отмечает Министерство благосостояния, в связи с повышением минимальной зарплаты вырастут расходы работодателей на зарплаты работников — на 50 евро из-за повышения ее размера, а еще на 13,95 евро увеличатся взносы социального страхования.

Доходы работников, которые получают минимальную зарплату, увеличатся в среднем на 57,83 евро в месяц.

Как отмечает Минблаг, повышение минимальной зарплаты осуществляется одновременно с существенным снижением налогового бремени на рабочую силу, поэтому не ослабит внешнюю конкурентоспособность предприятий, а также не ухудшит их финансовую ситуацию, что особенно актуально для регионов Латвии, где общий уровень зарплат значительно ниже.

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