С праздником!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 января
Новый год, Всемирный день мира
Именины:
Лаймнесис, Солвита, Солвия / Григорий, Илья
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Сегодня вы будете равным среди великих. У вас появится некоторая власть над людьми, но не стоит забывать и об ответственности, которая при этом ляжет на ваши плечи.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. 2 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- День
- 4 .. 6 C
- Вечер
- 5 .. 7 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1993 ()
|GBP
|0.8872 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.392 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {121}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Шум на работе! Как действовать? {1}
5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
6. Кто поможет бездомному Антону? {8}
7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
8. Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры {1}
9. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}
10. Доклад: гражданская активность жителей Латвии намного ниже, чем на Западе {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 1 января 2018 | 18:06
В Латвии вводится дифференцированный подоходный налог с населения
Сегодня вступают в силу поправки к закону о подоходном налоге с населения (ПНН), предусматривающие введение дифференцированных ставок налога, сообщает ЛЕТА.
Ранее ставка ПНН в Латвии составляла 23%, а с 1 января ставки налога дифференцированы в зависимости от размера доходов: при доходе до 20 000 евро в год ставка налога составит 20%, при доходе от 20 001 евро до 55 000 евро - 23%, свыше 55 000 евро - 31,4%.
Единая ставка ПНН в размере 20% будет применяться также для доходов с капитала, в том числе его прироста. Ранее эти ставки составляли 10% и 15%.
Для получения льгот по ПНН за накопительное страхование срок договоров страхования увеличивается с 5 до 10 лет.
В дальнейшем устанавливается также процентное (50% от годового облагаемого дохода) и суммарное (600 евро в год) ограничение на общие оправданные расходы на лечение и образование для налогоплательщиков и членов их семей, а также на пожертвования, в том числе политическим партиям, и на образование детей по интересам.
Необлагаемый минимум пенсий в этом году повышен до 250 евро, в 2019 году он составит 270 евро, а начиная с 2020 года - 300 евро в месяц.
Добавить комментарий