В Латгалии на Новый год пиротехника повредила руки мальчику и мужчине

С праздником!

Президент Вейонис: для Латвии это будет особый год

Глава государства Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Новым годом и ...

Поздравление премьер-министра Кучинскиса: давайте трудиться, надеяться и верить

Глава правительства Марис Кучинскис (СЗК) в новом году призвал жителей Латв ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

1 января

Новый год, Всемирный день мира

Именины:
Лаймнесис, Солвита, Солвия / Григорий, Илья

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти то-то, то-то и то-то, вам следует озаботиться этим вопросом и спровоцировать эти события. Просто сидеть и ждать бесполезно.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
.. 2 C
Утро
1 .. 3 C
День
4 .. 6 C
Вечер
5 .. 7 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {121}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Шум на работе! Как действовать? {1}

5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

6. Кто поможет бездомному Антону? {8}

7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

8. Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры {1}

9. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}

10. Доклад: гражданская активность жителей Латвии намного ниже, чем на Западе {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {153}

 

Новости Происшествия | 1 января 2018 | 17:56

В Латгалии на Новый год пиротехника повредила руки мальчику и мужчине

D-fakti.lv

В новогоднюю ночь в больницы доставлены 12 человек, которые пострадали от пиротехники, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

В Латгале 10-летний мальчик зажег петарду в комнате, в результате чего получил травму ладони и пальцев. В свою очередь мужчина, который неосторожно обращался с пиротехникой в помещении, получил ампутацию кончиков пальцев руки.

В Земгале у 28-летней женщины петарда взорвалась в руках, в результате чего она получил ожог глаза, а также медики подозревают у нее перелом лобной кости.

Другие пострадавшие также получили травмы лица, глаз, кистей рук и различные ожоги.

По словам представителя СНМП, новогодняя ночь для медиков скорой помощи была относительно напряженной — количество травм было в три раза больше, чем обычно. Во время встречи 2017 года в результате использования пиротехники серьезные травмы получили четыре человека.

В целом медики за прошедшие сутки получили 1208 вызовов, в том числе 301 был связан с различными травмами.

Делфи

Добавить комментарий

 