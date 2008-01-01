В Латгалии на Новый год пиротехника повредила руки мальчику и мужчине

Новости Происшествия | 1 января 2018 | 17:56

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В новогоднюю ночь в больницы доставлены 12 человек, которые пострадали от пиротехники, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

В Латгале 10-летний мальчик зажег петарду в комнате, в результате чего получил травму ладони и пальцев. В свою очередь мужчина, который неосторожно обращался с пиротехникой в помещении, получил ампутацию кончиков пальцев руки.

В Земгале у 28-летней женщины петарда взорвалась в руках, в результате чего она получил ожог глаза, а также медики подозревают у нее перелом лобной кости.

Другие пострадавшие также получили травмы лица, глаз, кистей рук и различные ожоги.

По словам представителя СНМП, новогодняя ночь для медиков скорой помощи была относительно напряженной — количество травм было в три раза больше, чем обычно. Во время встречи 2017 года в результате использования пиротехники серьезные травмы получили четыре человека.

В целом медики за прошедшие сутки получили 1208 вызовов, в том числе 301 был связан с различными травмами.

Делфи