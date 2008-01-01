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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 января
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Венера сегодня будет к вам благосклонна. Однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой широко известного цвета. Придется предпринять некоторые действия лично.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 1 января 2018 | 17:54
В Латгалии на Новый год погиб автоводитель
31 декабря 2017 года на дорогах Латвии зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, в результате аварий пострадали девять, а погиб один человек, сообщает Госполиция.
Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло в 19.32 в Рунцавниеки Риебиньского края, где столкнулись автомобили "VW Passat" и "VW Golf". В результате аварии погиб водитель "VW Golf" 1957 г. рожд., а водитель и две пассажирки второго автомобиля получили травмы.
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