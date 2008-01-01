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Как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти то-то, то-то и то-то, вам следует озаботиться этим вопросом и спровоцировать эти события. Просто сидеть и ждать бесполезно.
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Новости Латвия | 1 января 2018 | 17:41
Президент Вейонис: для Латвии это будет особый год
Глава государства Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Новым годом и пожелал им в этом году помнить, что демократия — это не только свобода выбора, но и ответственность за свой выбор. В год столетия независимой Латвийской Республики президент желает всем активно участвовать в жизни страны и вместе делать ее лучше.
Дорогие жители Латвии — жители всех ближних и отдалённых её районов, городов и сёл!
Дорогие соотечественники, живущие за рубежом!
Поздравляю вас с наступающим Новым Годом!
2018 год будет особенным. Нашему собственному свободному государству исполнится сто лет. Свобода означает возможности и возлагает на нас ответственность. И наши свершения ещё долгие годы будут отзываться в будущем.
Поэтому я призываю никому не оставаться в стороне.
Я призываю всех и каждого использовать свои возможности, какие только могут представиться - помогать своей семье и согражданам, устранять несправедливость или наводить порядок там, где его не было. Благоустраивать и защищать свое государство.
Если никто не останется безучастным, мы сможем вершить великие дела. А объединив свои усилия, мы достигнем еще большего.
Будем все вместе участвовать в принятии решений на всех уровнях. В свободной стране каждый человек имеет право выражать свое мнение и отстаивать важные для себя принципы. С радостью воспользуемся этим правом, потому что именно это и есть свобода.
Я призываю воспользоваться возможностью через десять месяцев избрать своих представителей в Сейм, при этом оценивать их с сегодняшнего дня и в течение всего года.
Следите за событиями, давайте оценку словам и поступкам. Используйте право требовать от своих представителей, чтобы они несли ответственность за свои действия и объясняли каждое своё решение! Не отдавайте свой голос за пустые обещания!
При вступлении в Европейский союз мы сказали «да» общим европейским ценностям, большей свободе и множеству возможностей, которые эта свобода предоставляет. По мере того, как меняется мир, давайте ускорим шаг, чтобы быть впереди, и давайте сделаем всё для того, чтобы звезда Латвии ярко горела на флаге Европы.
Это будет по-настоящему праздничный год. В каждом городе и в каждом крае мы совместными усилиями подготовили множество подарков к знаменательному юбилею Латвии. Этих подарков так много, что до конца уходящего года я даже не смог бы их все перечислить.
Но теперь, в преддверии наступающего столетнего юбилея Латвии, я еще раз поздравляю вас и от всего сердца призываю не оставаться в стороне.
Наблюдайте, принимайте во всём участие и создавайте Латвию! Проживем и отпразднуем этот год так, чтобы каждый из нас мог с еще большей гордостью и уверенностью сказать: «Латвия — это я».
Счастливого Нового года!
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