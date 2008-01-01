В Лудзе реконструируют старинный орган, найденный в Петродворце

Новости Общество | 1 января 2018 | 17:35

Лудзенская католическая община и хор активно работают, но все время в церкви не было органа. Чтобы осуществить давнюю мечту обзавестись благородным инструментом, два года назад был отыскан очень старинный орган, но демонтированный и в плохом состоянии. И вот началась его реставрация, сообщает Latgales reģionālā televīzija.

На балконе внутри храма можно увидеть уже установленные стенки органа. Реставрационные работы тут длятся уже три года, и теперь собрать из кучи деталей музыкальный инструмент пытается мастер SIA Ērģeļu darbnīca Алвис Мелбардис.

История этого органа весьма пёстрая: он был построен в Петродворце в 1864 году, а в начале ХХ века, когда изменилась мода, был перевезен в Резекне. Там, в свою очередь, в нем при установке кое-что поменяли. А вообще трудно понять, какой была судьба органа – в 2000 году его демонтировали безо всякой документации, говорит реставратор.

Работу замедляет не только отсутствие чертежей. Дело в том, что почти 15 лет детали инструмента пролежали в совершенно неподходящих условиях, в сыром гараже. Итог – и визуальные, и технические повреждения. Мелбардис отметил: кто-то еще и сгрузил их так, что более уязвимые и тонкие детали оказались внизу, а тяжелые навалили на них сверху. Конструировать на новом месте инструмент придется немного иначе – лудзенский церковный балкон поменьше резекненского.

Статус охраняемого государством памятника культуры орган получил лишь в прошлом году, когда выяснилось, что на сегодня он – возможно, вообще единственный сохранившийся образец петербургской традиции конца XIX века, в Латвии такие инструменты изначально были мало представлены. Выделяется и своеобразный почерк мастера, создавшего инструмент.

«Проспект сделан в неоготическом стиле, что для того времени очень характерно. Там, очевидно, была такая темная морилка, чтобы выглядело как темный дуб, хотя проспект сделан из сосны. Виндлада (резервуар для сжатого воздуха. – Прим. ред.) типа «шлейфлада», это самая популярная в то время система. И в наши дни она снова признана лучшей», - поделился Мелбардис.

В реставрацию органа вложено 42 тыс. евро. Но чтобы он зазвучал, требуется еще долгая, масштабная и кропотливая работа. Тем не менее, она того стоит: качество звучания старинных органов куда выше, чем у современных дигитальных.

LSM