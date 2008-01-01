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Новости Политика | 30 декабря 2017 | 23:40

Разброс депутатских зарплат в Сейме: самая большая и самая маленькая - у представителей Латгалии

saeima.lv

В ноябре депутатам Сейма за работу выплачено вознаграждение общей суммой 208,115 тыс. евро после вычета налогов, сообщили агентству ЛETA в парламентской пресс-службе.

В эту сумму включены зарплаты, пособия по болезни, оплата за работу в должности председателя фракции или его заместителя, в должности председателя комиссии Сейма, его заместителя или секретаря, председателя или секретаря подкомиссии Сейма, а также доплата членам президиума Сейма. Таким образом, самое высокое вознаграждение получают члены президиума Сейма и руководители комиссий и фракций.

Самое большое вознаграждение в ноябре получили депутаты Гунар Кутрис (NSL) - 2950 евро, Алдис Адамович («Единство») - 2919 евро, Райвис Дзинтарс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 2919 евро и Айнар Латковскис («Единство») - 2919 евро, свидетельствует информация на сайте парламента.

Меньше всего в ноябре было выплачено депутату Владимиру Никонову («Согласие») - 346 евро.

Часть депутатов получает также компенсации расходов на транспорт и аренду жилья.

TVnet.lv

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