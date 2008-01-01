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Новости Латвия | 30 декабря 2017 | 23:32
Жители Латвии: ситуация в здравоохранении и дороговизна жизни - наши главные беды
Главными проблемами страны жители Латвии считают ситуацию в сфере здравоохранения и социальной защиты, рост цен, инфляцию и дороговизну жизни, свидетельствуют данные проведенного в ноябре опроса «Евробарометр», сообщает ЛЕТА.
32% опрошенных назвали главными проблемами Латвии ситуацию в здравоохранении и социальной защите, 30% - рост цен, инфляцию и дороговизну жизни, 28% - налоговую систему, 24% - безработицу, 21% - пенсии и экономическую ситуацию.
На просьбу назвать две главные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться, 41% опрошенных назвали рост цен, инфляцию и дороговизну жизни, 27% - проблемы в сфере здравоохранения и соцзащиты, 17% - налоговую систему.
Двумя важнейшими проблемами, с которыми приходится сталкиваться ЕС, латвийцы назвали терроризм (52%) и иммиграцию (51%). В ЕС в среднем удельный вес таких респондентов составляет соответственно 38% и 39%.
21% жителей Латвии, встретившись с друзьями или родственниками, не обсуждают вопросы национальной политики, 18% обсуждают их часто, 61% - иногда.
Вопросы европейской политики в кругу друзей и родных 12% латвийцев обсуждают часто, 57% - иногда, 31% - никогда.
Опрос проводился 5-19 ноября в 34 странах: 28 странах ЕС, в Македонии, Турции, Черногории, Сербии, Албании и Северном Кипре.
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