Жители Латвии: ситуация в здравоохранении и дороговизна жизни - наши главные беды

С праздником!

Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры

Президент Латвии Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Рождеством и по ... {1}

Спикер Сейма пожелала всем красивого и мирного Рождества

Председатель Сейма Инара Мурниеце желает жителям Латвии, чтобы радость праз ...

Поздравление Генерального консульства Беларуси с Рождеством!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНСУЛЬСКОГО ОКРУГА! ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ! О ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

31 декабря

Новый год

Именины:
Калвис, Силвестрс, Силвис / Георгий, Елизавета, Зоя

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
Ночь
1 .. 3 C
Утро
.. 2 C
День
1 .. 3 C
Вечер
-1 .. 1 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {121}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

5. Шум на работе! Как действовать? {1}

6. Кто поможет бездомному Антону? {8}

7. Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры {1}

8. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

9. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}

10. Автобусы и трамваи {153}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {153}

 

Новости Латвия | 30 декабря 2017 | 23:32

Жители Латвии: ситуация в здравоохранении и дороговизна жизни - наши главные беды

Пресс-фото

Главными проблемами страны жители Латвии считают ситуацию в сфере здравоохранения и социальной защиты, рост цен, инфляцию и дороговизну жизни, свидетельствуют данные проведенного в ноябре опроса «Евробарометр», сообщает ЛЕТА.

32% опрошенных назвали главными проблемами Латвии ситуацию в здравоохранении и социальной защите, 30% - рост цен, инфляцию и дороговизну жизни, 28% - налоговую систему, 24% - безработицу, 21% - пенсии и экономическую ситуацию.

На просьбу назвать две главные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться, 41% опрошенных назвали рост цен, инфляцию и дороговизну жизни, 27% - проблемы в сфере здравоохранения и соцзащиты, 17% - налоговую систему.

Двумя важнейшими проблемами, с которыми приходится сталкиваться ЕС, латвийцы назвали терроризм (52%) и иммиграцию (51%). В ЕС в среднем удельный вес таких респондентов составляет соответственно 38% и 39%.

21% жителей Латвии, встретившись с друзьями или родственниками, не обсуждают вопросы национальной политики, 18% обсуждают их часто, 61% - иногда.

Вопросы европейской политики в кругу друзей и родных 12% латвийцев обсуждают часто, 57% - иногда, 31% - никогда.

Опрос проводился 5-19 ноября в 34 странах: 28 странах ЕС, в Македонии, Турции, Черногории, Сербии, Албании и Северном Кипре.

TVnet.lv

Добавить комментарий

 