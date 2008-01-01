Новогодний салют будет на набережной Даугавы

Новости Общество | 30 декабря 2017 | 23:23

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Новогодний салют в Даугавпилсе состоится на набережной Даугавы, со стороны Гривы, 1 января 2018 года в 1:00, - сообщает пресс-служба городской думы.

Салют будет запущен со стартовой площадки на улице Гулбью возле Гривского моста. Наблюдать фейерверк лучше всего с дамбы. В это время ближайшие улицы и мост будут закрыты для транспорта. Начало салюта – 1 января в 1:00.

Также 1 января с 00:30 до 02:00 на площади Виенибас состоится дискотека, а в сквере Виенибас до 03:00 будет работать городок аттракционов.



Daugavpils.lv