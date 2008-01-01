Даугавпилс будет принимать фестиваль народных танцев

Новости Культура | 30 декабря 2017 | 23:23

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29 декабря 2017 года депутаты Даугавпилсской городской думы приняли решение поддержать фестиваль народных танцев “Latvju bērni danci veda”, который пройдет в Даугавпилсе 26 мая 2018 года и станет культурным событием вселатвийского масштаба.

Организаторами фестиваля являются Детского-юношеский центр «Яуниба» в сотрудничестве с Государственным центром содержания образования. Это мероприятие в масштабах Латвии, которое проводится в разных городах страны. Фестиваль пройдет в Даугавпилсе в год столетия Латвии. Планируется, что в нем примут участие свыше 4000 человек. Будут уличные концерты, шествие и заключительный концерт.

Объемы софинансирования фестиваля Даугавпилсской городской думой будут определены отдельным решением депутатов.



Daugavpils.lv