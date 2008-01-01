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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 30 декабря 2017 | 23:22
Геннадий Каминский возглавил Полицию самоуправления Даугавпилса
29 декабря 2018 года депутаты Даугавпилсской городской думы утвердили в должности начальника и заместителя Даугавпилсской полиции самоуправления, - сообщает пресс-служба думы.
Начальником Даугавпилсской полиции самоуправления назначен Геннадий Каминский, с 2002 года занимавший пост заместителя руководителя муниципальной полиции.
Заместителем начальника Даугавпилсской полиции самоуправления назначен Александр Линкевич, начальник отдела патрульной полиции Бюро полиции порядка Латгальского регионального управления Государственной полиции.
На должность начальника Даугавпилсской полиции самоуправления был объявлен конкурс после того, как бессменный начальник структуры Владимир Гудаковский ушел в отставку.
D-fakti.lv
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