Авария в Ливаны: насмерть сбита пожилая женщина

Новости Происшествия | 30 декабря 2017 | 23:16

D-fakti.lv D-fakti.lv

За минувшие сутки, 29 декабря, на дорогах Латвии зафиксировано 96 ДТП, в них пострадали 14 человек, один человек погиб, сообщает LETA со ссылкой на пресс-службу Госполиции.

Авария со смертельным исходом случилась в Ливаны. Около 8.30 утра 29 декабря в Ливаны на улице Ригас водитель на автомобиле Audi сбил пешехода — женщину 1937 г.р. От полученных травм пожилая женщина позже скончалась.

Delfi