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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня у вас будет реальный шанс сделать мир прекраснее. Правда, не очень понятно, в чем он будет заключаться, но, надо думать, вы и сами догадаетесь.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 30 декабря 2017 | 23:16
Авария в Ливаны: насмерть сбита пожилая женщина
За минувшие сутки, 29 декабря, на дорогах Латвии зафиксировано 96 ДТП, в них пострадали 14 человек, один человек погиб, сообщает LETA со ссылкой на пресс-службу Госполиции.
Авария со смертельным исходом случилась в Ливаны. Около 8.30 утра 29 декабря в Ливаны на улице Ригас водитель на автомобиле Audi сбил пешехода — женщину 1937 г.р. От полученных травм пожилая женщина позже скончалась.
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