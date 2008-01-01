Творческий дуэт подарил даугавпилчанам вечер вдохновения

Новости Культура | 30 декабря 2017 | 23:14

ЦБК ЦБК

19 декабря 2017 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) с аншлагом прошел музыкально-поэтический вечер «Вдохновение» с участием поэтов Людмилы Вилюмы и Евтихия Коноплёва.

Евтихий Коноплёв - поэт, номинант литературной премии «Поэт года-2013», член Русской писательской организации Латвии и Российского союза писателей, а также Белорусского культурно-просветительского общества «Уздым», координатор Русской писательской организации Даугавпилса, автор нескольких сборников стихов.

Людмила Вилюма – поэтесса и прекрасная исполнительница песен собственного сочинения, номинант литературной премии «Поэт года-2013», член Русской писательской организации Латвии и Белорусского культурно-просветительского общества «Уздым», автор нескольких сборников стихов.

Дуэт радует и вдохновляет своим творчеством жителей города, а их совместные музыкально-поэтические вечера регулярно проходят в Центре белорусской культуры и Дневном центре «Саскарсме».

Методист ЦБК Мария Пометько, открывая мероприятие, отметила белорусскую народную традицию «Пилиповских вячорак», которые начинались с наступлением периода поста перед Рождеством. Длинными предрождественскими вечерами девушки собирались небольшими группами поочередно в доме друг у друга: пряли, вязали, пели песни и общались. Обязательным элементом «вячорак» был приход парней. Несмотря на пост, под конец вечера молодежь танцевала, играла в разные игры. Традиции “Пилиповских вячорак” нашли отражение и в творческом вечере “Вдохновение”. В тихий предрождественский вечер звучало много стихов и песен, поздравлений и обсуждений, и даже был танец в исполнении виновников торжества.

Руководитель ЦБК Жанна Романовская, приветствуя творческий семейный дуэт Л.Вилюмы и Е.Коноплева, отметила их несомненный талант, целеустремленность и неиссякаемую энергию, а также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

Вечер начался и закончился музыкальным выступлением хоровой капеллы ЦБК «Спадчына» (художественным руководитель Янина Юзефович). Следует отметить, что в конце вечера как раз в тему рождественских посиделок ими была исполнена песня «Святой вечер».

Стихи и песни, как в калейдоскопе, по очереди сменяли друг друга. Теплые благодарственные слова и стихи для семейного поэтического дуэта прозвучали от Ирины Страздоника-Плячко, Валентины Прудниковой, Павла Плотникова, Анастасии Сазанковой, Зенона Воеводского, Фаины Осиной, Регины Усачевой, Евгения Ветлова. Екатерины Андреевой, Владимира Вреттоса, Николая Науменко, Маргариты Лабонарской, Людмилы Идзане, Евгении Станкевич, а также от членов правления «Уздыма» Ольги Павлович и Зинаиды Силини, члена «Уздыма» и давнего друга белорусов Валентины Абушкевич. Отдельными блоками прозвучали песни в исполнении бардов Анатолия Галлера и Виталия Михайловского.

Философские стихи, стихи-размышления о роли поэта и поэзии в жизни общества, любовная и пейзажная лирика, стихи, наполненные тонким юмором и чуточку сарказмом – вот лишь небольшой перечень тем из того, что с огромным вдохновением и душевным теплом прочитали и спели для своих многочисленных коллег и друзей Л.Вилюма и Е.Коноплев.

Музыкально-поэтический вечер «Вдохновение» полностью оправдал свое название и прошел в атмосфере гармонии и вдохновения, подарив зрителям хорошее настроение и много положительных эмоций.

Центр белорусской культуры