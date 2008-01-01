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Новости Латвия | 30 декабря 2017 | 22:56
В Латвии налогов собирают все больше — а предприятий все меньше
Службе госдоходов в 2017 году удалось собрать рекордную сумму подоходного налога с предприятий. Но в то же время число закрывшихся фирм еще никогда не было столь высоким. Экономика растёт — бизнес закрывается, сообщает LTV7.
Почти 392 млн евро — такую сумму в виде подоходного налога за 11 месяцев этого года заплатили латвийские предприятия. Это на 6 млн больше, чем за тот же период в прошлом году, и вообще один из самых высоких показателей за все годы.
В Службе госдоходов это связывают с улучшением экономической ситуации и с эффектом от борьбы с теневой экономикой.
Впрочем, помимо этого есть и другие рекорды — в этом году закрылось более 16 тысяч предприятий. Такого история латвийского бизнеса ещё не видела. В СГД не исключают, что эти два показателя могут быть связаны.
«Все эти поступления подоходного налога в основном обеспечивают только 1,3% всех плательщиков этого налога. Это очень мало. И это отчасти объясняет тот факт, что так много предприятий, которые исключаются из списка регистра предприятий. Это обычно те, кто уже длительное время не ведет коммерческую деятельность, и надеются, что в следующем году, возможно, возобновят работу», — пояснила Илзе Янкова, и.о. директора налогового управления СГД.
В ведомстве говорят, что с такими предприятиями ведут активную работу. Ведь даже в случае, если фирма не ведёт хозяйственную деятельность, она должна заплатить минимальную сумму налога — 50 евро. Так что это своего рода «самоочищение» латвийского рынка. Согласно данным регистра предприятий, из примерно 100 тысяч активных предприятий примерно пятая часть ежегодно подаёт годовой отчёт и указывает нулевую прибыль. Так что тенденция к активной ликвидации фирм может продолжиться и в следующем году.
«Чаще всего это торговля и строительство», — отметила Дайга Киопа, член правления Lursoft. Она отметила и более опасную тенденцию — продолжает падать и число новых фирм.
«По сравнению с 2011 годом, когда за год регистрировалось более 11 тыс новых предприятий, в среднем полторы тысячи в месяц, в этом году — 840 предприятий в месяц, в 2 раза меньше», — добавила Киопа.
Хуже — бывало, правда, в последний раз — в 2009-м, в разгар кризиса. Так что и заявления о росте экономики следуют оценивать осторожно, говорят в Lursoft.
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