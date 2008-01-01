Финалистка польского «Голоса» из Резекне собирается выпустить собственный диск

Новости Культура | 30 декабря 2017 | 22:53

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Елена Матуле – певица из Резекне, успешно дебютировавшая в польском шоу «Голос». В эфире передачи «Жизнь сегодня» на LTV7 она рассказала, что начала сама писать песни, а в следующем году собирается выпустить собственный диск.

«Участие в «Голосе» - это фантастический опыт. К тому же, это стало поводом вернуться к моим польским корням, и теперь я все время в разъездах», - рассказывает Елена.

При этом полюбилась она не только зрителям, но и продюсером шоу, которые шутя называли ее «петардой сезона» - за зажигательное исполнение.

Теперь певица собирается выпустить собственный диск.

«Есть немного жизненного и сценического опыта (..) Я поняла, что мне это надо и есть мысли, которыми не стыдно поделиться. Начала работать, а мне еще и тексты красивые присылают. Так что, думаю, в следующем году будет диск», - пообещала исполнительница.

LSM