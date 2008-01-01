Все латгальские семейные врачи уже перешли на систему э-здоровья

С праздником!

Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры

Президент Латвии Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Рождеством и по ... {1}

Спикер Сейма пожелала всем красивого и мирного Рождества

Председатель Сейма Инара Мурниеце желает жителям Латвии, чтобы радость праз ...

Поздравление Генерального консульства Беларуси с Рождеством!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНСУЛЬСКОГО ОКРУГА! ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ! О ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

31 декабря

Новый год

Именины:
Калвис, Силвестрс, Силвис / Георгий, Елизавета, Зоя

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам, неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
Ночь
1 .. 3 C
Утро
.. 2 C
День
1 .. 3 C
Вечер
-1 .. 1 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {121}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

5. Шум на работе! Как действовать? {1}

6. Кто поможет бездомному Антону? {8}

7. Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры {1}

8. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

9. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}

10. Автобусы и трамваи {153}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {153}

 

Новости Общество | 30 декабря 2017 | 22:50

Все латгальские семейные врачи уже перешли на систему э-здоровья

D-fakti.lv

Через несколько дней система э-здоровья (e-veselība) станет обязательной во всех латвийских медицинских учреждениях и аптеках. Это означает, что все рецепты, больничные листы или направления к специалистам будут выписываться в электронном формате. Однако у некоторых пациентов по-прежнему нет информации и понимания предстоящих изменений, сообщает Latvijas Radio.

Уже с самого утра в Лудзенской поликлинике, стоя в очереди к регистратуре, можно посмотреть специальный рекламный ролик и получить информацию о новой системе.

Местные жители говорят, что слышали об изменениях, но о многих возможностях э-здоровья не знают.

Семейный врач Давид Менис, который работает и в Лудзе, и в разных волостях, начал пользоваться нововведением в октябре этого года.

«На мой взгляд, э-здоровье облегчает нашу работу, потому что [в противном случае] мы сталкиваемся с морем бумаг, и для пациента остается мало времени», — говорит врач. Теперь больничные листы и рецепты выписываются в электронном формате.

Он подчеркивает, что сейчас люди не очень хорошо осведомлены о возможностях системы. Часто, чтобы не вызывать у пациентов лишнего стресса, рецепт печатают и выдают «на руки».

Семейные врачи в Лудзе и Зилупе данные своих пациентов, создав электронные карты, загрузили в свои локальные системы. Это также облегчает их работу в э-здоровье.

Правда, электронную информацию о своих пациентах многие врачи, заботясь об их безопасности, еще не готовы доверить порталу e-veselība, говорит семейный врач из Зилупе Инга Свиклане.

Врач отмечает, что пока не возникало проблем с системой, но работа только начинается, и наверняка они появятся. Впрочем, главное — обеспечить высокоскоростное подключение к интернету. Например, в Зилупе интернет достаточно быстрый, но пока не известно, какая скорость будет в деревнях и селах. Не менее важны хорошие навыки врача в работе с компьютером.

Все латгальские семейные врачи заключили договор с Национальной службой здравоохранения и работают в системе э-здоровья. Кроме того, практически все латвийские аптеки сделали это.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, сотрудник Института математики и информатики Латвийского университета, «хакер Нео» Илмар Пойканс и «имантский хакер» Денис Чаловскис сошлись во мнении, что портал e-veselība работает достаточно нестабильно: в разное время суток — в зависимости от нагрузки — на обработку запросов системе требуется разное время.

По мнению Пойканса, у системы две основные проблемы — с функциональностью (на что жалуются сами доктора) и быстродействием.

«Есть стандарт, которого должны придерживаться разработчики: ты нажал что-то — и до секунды можешь ждать, лучше меньше — но секунда, несколько секунд. Если больше, то просто поднимается раздражение, человек уходит с сайта. А с этого сайта невозможно уйти, потому что он навязан властями», — подчеркнул Пойканс.

Он также указал, что требуется достаточно много времени, чтобы выписать рецепт, а взять на себя часть нагрузки медсестра или помощник доктора не могут.

Гости программы, однако, оговорились, что речь идет именно о портале e-veselība: с ним напрямую вынуждены работать врачи, у которых нет специального программного обеспечения, позволяющего электронно создавать документы и передавать эти данные в общегосударственную сеть.

По мнению Чаловскиса, в данный момент системе э-здоровья не хватает менеджмента: «Человека, который занимается непосредственно сетями и серверами и может все правильно настроить». Специалист добавил: нельзя сказать точно, не увидев написанный программистами код.

Как уже писал Rus.lsm.lv, с 1 января следующего года в электронном формате будут выписываться не только «больничные», но и рецепты для всех компенсируемых лекарств. Обычные рецепты все еще сохранятся в бумажном формате, если врачи захотят их выписать в такой форме. Национальная служба здравоохранения отмечает – системные изменения, которые вступят в силу с нового года, уже готовы.

LSM

Добавить комментарий

 