Полиция накрыла подпольные склады нелегального алкоголя

Новости Происшествия | 29 декабря 2017 | 21:16

ЛРУП ЛРУП

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Бюро криминальной полиции Латгальского региона обнаружили в Даугавпилсе подпольные хранилища алкоголя.

Как отмечают в пресс-центре Латгальского регионального управления полиции, всего было проверено семь адресов, где могли хранить нелегальные спиртные напитки, а также заниматься фасовкой алкоголя. По трем из них нашли незаконные склады алкоголя. Всего изъято 268 литров нелегального алкоголя (готовая продукция), этикетки, пробки, бутылки и четыре ящика с пустой тарой.

Изъятые образцы направлены на экспертизу. В рамках уголовного процесса задержаны мужчины 1972 и 1977 г.р. Один из них ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления.

Делфи