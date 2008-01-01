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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 29 декабря 2017 | 21:16
Полиция накрыла подпольные склады нелегального алкоголя
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Бюро криминальной полиции Латгальского региона обнаружили в Даугавпилсе подпольные хранилища алкоголя.
Как отмечают в пресс-центре Латгальского регионального управления полиции, всего было проверено семь адресов, где могли хранить нелегальные спиртные напитки, а также заниматься фасовкой алкоголя. По трем из них нашли незаконные склады алкоголя. Всего изъято 268 литров нелегального алкоголя (готовая продукция), этикетки, пробки, бутылки и четыре ящика с пустой тарой.
Изъятые образцы направлены на экспертизу. В рамках уголовного процесса задержаны мужчины 1972 и 1977 г.р. Один из них ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления.
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