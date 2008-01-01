За счастьем надо ехать в Индру

Новости Общество | 29 декабря 2017 | 20:54

LSM LSM

Летом будущего года в посёлке Индра в Краславском крае планируется открыть Музей счастья. Организаторы глубоко изучили понятие счастья, и подошли к делу с практической стороны. Таким образом, даже самый хмурый человек, хотя бы улыбнётся, покидая стены музея, рассказывает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Идея создать Музей счастья – это инициатива жителей Индры. Они обратились к Краславской краевой думе, которая поддержала проект, который находится на финишной прямой и летом следующего года развлекательный центр «Музей счастья» будет готов принимать гостей.

Музей будет располагаться в здании кирхи, которую в 1939 году так и не достроили, не освятили и не провели не одного богослужения. Затем её использовали, как спортзал, место для банкетов. Долгое время здание пустовало.

«Оно там рушилось. Не могли с лютеранским советом в Риге разобраться, кто является хозяином. Тогда Эрика Яновна Габрусане – председатель волости, как-то взялась за это дело. Они отказались от этого здания и волость что-то начала делать», - поясняет директор художественной школы в Индре Эрика Заровская.

Сделали окна и крышу. Это было около пяти лет назад. Вначале 2016 года начала выкристаллизовываться идея с музеем счастья. Нашлись деньги в фондах ЕС. На реализацию требуется 100 000 евро. До 90% расходов закрывается из еврофондов, оставшуюся десятую часть, выделяет краевая дума.

Делать просто краеведческий музей нецелесообразно. Таким не удивишь. Надо было что-то особенное, так всплыла идея с музеем счастья. Одну из версий, почему было предложено именно счастье, озвучила руководитель проектов Краславской краевой думы Айна Дзалбе.

«Когда-то были опубликованы статистические данные. Не помню, кто их готовил и в них отмечалось, что самые счастливые люди живут в Краславском крае. Также это будет интересно туристам, которые приезжают к нам, так как, находясь на самой границе Европейского союза – это дополнительная возможность привлечь туристов», - сказала Дзалбе.

Ближайший музей счастья находится в Лондоне, но он основан на раскрытии темы счастья через беседы и медитации. В Индре опирались на научный подход, тщательно изучив физику и химию.

«Когда человек чувствует себя счастливым? Всё очень просто, когда у него в теле рождаются эндорфины, гормоны счастья. Учёные давно выяснили механизм их возникновения, что способствует их возникновению. Это могут быть продукты питания. Но самое главное – человек должен работать до пота. У него включается механизм обезболивания, идёт перенапряжение мышц и эндорфины – обезболивающий препарат, который обезболивает процесс работы», - рассказывает один из основных двигателей идеи Илона Кангизере.

Как бы парадоксально это не звучало, но посетителям будут предлагать работать. Инга Кангизере объездила окрестности, собирая старинные предметы быта, так как старый уклад подразумевает под собой физическую активность.

«Вот это первый этаж как он будет выглядеть. Вот здесь будет стоять плуг, будет борозда – олицетворение физического труда. Сначала я притащила один, но он не очень красивый. Потом оказалось, что у моего папы хранится железный плуг моего прадедушки. Он очень красиво выглядит. Я его почистила, и он будет здесь», - поделилась Кангизере.

Однако не стоит пугаться: раньше времени пахать землю не придётся на протяжении всего посещения. Есть и другие формы спровоцировать счастье, продолжает Илона Кангизере:

«Очень огромное количество эндорфинов вырабатывается, когда человек занят творчеством, когда он что-то создаёт. У нас будет эндорфиновая лаборатория. Что-то такое можно будет поделать. Сделать себе мешочек счастья, потому что раньше был такой обычай – мешочек счастья. Туда клали определённую травку, если подорожник, то будет счастье в дороге. Зверобой для здоровья. Ещё про это эндорфиновую лабораторию – какие-то запахи, которые напоминают о счастье и будет возможность какие-то травы душистые понюхать, пожарить блинчик, чтобы почувствовать запах этих жаренных блинов».

Еда также является одной из причин стимулирования эндорфинов. Самыми счастливыми продуктами являются шоколад, банан, клубника и авакадо, а также острый перец чили.

Однако больше всего эндофинов вырабатывается во время занятий танцами, считает Илона Кангизере.

Кроме этого в концепции музея использование музыки, фотографий счастливых людей, нарезка хеппи-эндов из старых фильмов, цветовой душ – каждый цвет по-особому воздействует на организм. Всё это будет в пролётах, при подъёме на башню. На самом верху гостей будет ждать имитация звёздного неба.

Всю концепцию музея разработал художник Раймонд Виндулис из Ливан.

LSM