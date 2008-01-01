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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 29 декабря 2017 | 20:43
В Латгалии из-за затопления закрыта дорога
В Латгалии в пятницу, 29 декабря, из-за затопления закрыта дорога Шкирпани-Соболина границе Зилупского и Лудзенского краев.
Четырехкилометровый участок невозможно проехать – местами он затоплен, а покрытие дороги – раскисло.
Объехать этот участок можно через Лаудери по местным дорогам Лаудери-Вецслабада-Шкяуне (V545), Пакални-Лаудери-Плоски (V517) и Дубовики- Лаудери (V514).
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