В Латгалии из-за затопления закрыта дорога

Новости Общество | 29 декабря 2017 | 20:43

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В Латгалии в пятницу, 29 декабря, из-за затопления закрыта дорога Шкирпани-Соболина границе Зилупского и Лудзенского краев.

Четырехкилометровый участок невозможно проехать – местами он затоплен, а покрытие дороги – раскисло.

Объехать этот участок можно через Лаудери по местным дорогам Лаудери-Вецслабада-Шкяуне (V545), Пакални-Лаудери-Плоски (V517) и Дубовики- Лаудери (V514).

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