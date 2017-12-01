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Новости Общество | 29 декабря 2017 | 03:58

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 20 по 22 декабря 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 7 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Alonska Regīna Janīna (17.06.1937 - 22.12.2017)
Beinarovičs Artūrs (21.01.1993 - 16.12.2017)
Čumakovs Nikolajs (19.09.1983 - 17.12.2017)
Mikulova Antoņina (22.06.1960 - 18.12.2017)
Romansevičs Mečislavs (08.02.1949 - 21.12.2017)
Viļķeļenoks Vladimirs (11.02.1972 - 20.12.2017)
Žilvinskis Raimonds (20.12.1956 - 21.12.2017).
 

D-fakti.lv

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