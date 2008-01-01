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Новости Культура | 28 декабря 2017 | 20:01

В Думе открылась фотовыставка, посвященная Даугавпилсской крепости

Под самый Новый год в Даугавпилсской думе открылась фотовыставка, организованная фотостудией «Эзерземе Ф». Экспозиция посвящена Даугавпилсской крепости и является итогом работы целого года. Софинансировал проект «Фонд поддержки общественных организаций» Даугавпилсской городской думы.

В конкурсном отборе участвовало 15 авторов с более чем 180 фотоработами, 29 из них включены в экспозицию. География участников помимо Латвии включает в себя Украину и Беларусь, что сделало конкурс международным. В дальнейших планах организаторов выставки – создание информационно-фотографического издания о фортификационном памятнике Даугавпилса.

В Даугавпилсской думе высоко оценили проделанную работу и считают, что вложенные средства в софинансирование данного проекта полностью себя оправдали.

Отметим, что «Фонд поддержки общественных организаций» Даугавпилсской городской думы поддерживает до 75% от общей суммы поданного проекта. Максимальный объем софинансирования составляет 1500 евро и 3000 евро, если требуется софинансирование проекта, основную часть которого финансирует другой фонд. Мероприятия должны проводиться на территории Даугавпилсского самоуправления. В 2017 году Фонд поддержки общественных организаций Даугавпилсской Думы выделил софинансирование 140 общественных организациям на сумму более 88 тысяч евро. Подать заявку на присвоение софинансирования можно до 1 февраля, поэтому у общественников есть еще месяц для того, чтобы оформить все необходимые документы. Образцы заявок и подробную информацию о порядке присвоения софинансирования можно найти на домашней странице Даугавпилсской городской думы www.daugavpils.lv

Daugavpils.lv

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