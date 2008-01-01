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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Их преодоление отнимет немало сил, но с пути вас не собьет.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 28 декабря 2017 | 19:55
Каток на площади Виенибас пользуется популярностью
Пришло время в полной мере насладиться зимними радостями и хотя погода не балует снегом и морозом, такая возможность у даугавпилчан есть. С 9 декабря на площади Виенибас работает каток с искусственным льдом. И надо сказать место это оживленное. Кататься и пользоваться коньками можно совершенно бесплатно. Такой подарок горожанам и гостям подготовила Даугавпилсская городская дума.
Каток работает по рабочим дням с 14 до 22 часов, в выходные начало работы с 11 часов. В дни школьных каникул и рождественских отпусков сюда приходят целыми семьями.
Отметим, что работа катка не сильно зависит от температуры воздуха. Качество покрытия не страдает, пока среднесуточная температура воздуха не прогреется до +8 градусов. На работу катка также отрицательно влияет дождь, из-за которого необходимо чаще делать технические перерывы. Но несмотря на это, на площади Виенибас каждый день звучит музыка, слышны радостные возгласы счастливых детей, а яркое новогоднее убранство создаёт соответствующую атмосферу.
Каток будет работать до 1 марта, поэтому насладиться катанием времени хватит всем желающим.
Daugavpils.lv
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