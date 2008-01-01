Четверг, 27 декабря: по-прежнему выше нуля

Новости Латвия | 28 декабря 2017 | 19:52

Осадки ожидаются во второй половине дня в некоторых городах на западе Латвии. На большей части страны будет переменная облачность.

Температура воздуха — от 2 до 5 градусов выше ноля. Юго-восточный ветер — слабый, однако в некоторых городах его порывы достигнут 11 м/с.

В столице воздух прогреется до 4 градусов тепла. Ветер слабый. Весь день будет облачно с прояснениями.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM