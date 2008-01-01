В почтовой отрасли ожидаются перемены

С праздником!
Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры
Президент Латвии Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Рождеством и по ...
Спикер Сейма пожелала всем красивого и мирного Рождества
Председатель Сейма Инара Мурниеце желает жителям Латвии, чтобы радость праз ...
Поздравление Генерального консульства Беларуси с Рождеством!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНСУЛЬСКОГО ОКРУГА! ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ! О ...
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 декабря
Именины:
Инга, Ингеборга, Ирвита, Ивита / Иванна, Павел, Степан
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Если сегодня вы почувствуете робость, или, того хуже решите, что вы чего-то недостойны - немедленно отбрасывайте эту мысль, ибо она от лукавого. Единственное, что от вас сегодня потребуется - это уверенность в себе.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- -1 .. 1 C
- День
- 2 .. 4 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1853 ()
|GBP
|0.8857 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.095 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {121}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
6. Шум на работе! Как действовать? {1}
7. Кто поможет бездомному Антону? {8}
8. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
9. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}
10. Поздравление Генерального консульства России с Рождеством!
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Экономика | 27 декабря 2017 | 21:30
В почтовой отрасли ожидаются перемены
В прошлом году в почтовой отрасли произошел ряд событий, которые существенно повлияли на ее развитие. Изменения ожидаются также в ближайшие годы, сообщает Комиссия по регулированию общественных услуг.
В первую очередь изменения произошли в регистрации почтовых предприятий, которые сделали более эффективным не только их регистрации, но и приостановки деятельности и исключения из регистра.
Также внесены поправки в закон о почте, которые предусматривают усовершенствование услуг почты и нормативно-правовой базы ее деятельности.
В 2018 году важной задачей станет введение требований Европейского союза о трансграничных поставках посылок. Также предстоит подготовка к введению понятия универсального поставщика почтовых услуг после 2019 года.
TVNet
Добавить комментарий