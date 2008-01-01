В почтовой отрасли ожидаются перемены

Новости Экономика | 27 декабря 2017 | 21:30

В прошлом году в почтовой отрасли произошел ряд событий, которые существенно повлияли на ее развитие. Изменения ожидаются также в ближайшие годы, сообщает Комиссия по регулированию общественных услуг.

В первую очередь изменения произошли в регистрации почтовых предприятий, которые сделали более эффективным не только их регистрации, но и приостановки деятельности и исключения из регистра.

Также внесены поправки в закон о почте, которые предусматривают усовершенствование услуг почты и нормативно-правовой базы ее деятельности.

В 2018 году важной задачей станет введение требований Европейского союза о трансграничных поставках посылок. Также предстоит подготовка к введению понятия универсального поставщика почтовых услуг после 2019 года.

TVNet