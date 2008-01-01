Доклад: гражданская активность жителей Латвии намного ниже, чем на Западе

С праздником!
Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры
Президент Латвии Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Рождеством и по ...
Спикер Сейма пожелала всем красивого и мирного Рождества
Председатель Сейма Инара Мурниеце желает жителям Латвии, чтобы радость праз ...
Поздравление Генерального консульства Беларуси с Рождеством!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНСУЛЬСКОГО ОКРУГА! ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ! О ...
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 декабря
Именины:
Инга, Ингеборга, Ирвита, Ивита / Иванна, Павел, Степан
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно нуждается. Даже не будучи уверенным, что вы можете оказаться ему хоть чем-либо полезным, предложите помощь, она не будет отвергнута.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- -1 .. 1 C
- День
- 2 .. 4 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1853 ()
|GBP
|0.8857 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.095 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {121}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
6. Шум на работе! Как действовать? {1}
7. Кто поможет бездомному Антону? {8}
8. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
9. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}
10. Поздравление Генерального консульства России с Рождеством!
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 27 декабря 2017 | 21:17
Доклад: гражданская активность жителей Латвии намного ниже, чем на Западе
Гражданская активность жителей Латвии намного ниже, чем жителей стран Западной Европы. Таков вывод подготовленного Межведомственным координационным центром (МКЦ) проекта доклада о надзоре за выполнением национального плана развития на 2014-2020 гг. и стратегии долгосрочного развития Латвии до 2030 года.
В достижение целей такого направления национального плана развития, как "Сотрудничество людей, культура и гражданское соучастие как основа принадлежности к Латвии" планировалось инвестировать 186,6 млн евро. На момент оценки его выполнения эти инвестиции составили 110,8 млн евро или 59,4% запланированных. 72,3% из них составляет национальное финансирование, 18,6% — финансирование из фондов ЕС, 9,2% — финансирование иностранных государств.
Как показывают исследования, гражданская активность латвийцев медленно, но растет. В течение последнего года с политиками или должностными лицами хотя бы раз контактировали 14% жителей, 10% подписывали петиции, 8% выражали свое отношение, бойкотируя определенные продукты или товары. В 52% случаев жители проявляли свою гражданскую активность, участвуя в выборах. В пикетах или демонстрациях, в партиях или других организациях, в кампаниях поддержки участвовали не более 5% жителей.
По сравнению с другим странами показатели гражданской активности в Латвии, как и в других восточноевропейских странах, считаются низкими, указывает МКЦ. В Латвии граждански активными можно считать 9% населения, в западноевропейских странах — в среднем 25%, в Скандинавских — 33%. В то же время тенденции в Латвии показывают, что цели гражданской активности, поставленные национальным планом развития, могут быть достигнуты.
Опрошенные МКЦ эксперты признали результативной работу по укреплению в обществе использования латышского языка, гражданского сознания и принадлежности жителей, гордости за свою страну и народ. Менее успешным они признали прогресс в содействии взаимному доверию и сотрудничеству жителей, а больше всего раскритиковали прогресс в содействии тому, чтобы жители оставались в Латвии, а эмигрировавшие вернулись в страну.
Главными причинами, мешающими достигнуть выполнения поставленных целей эксперты считают политическую среду и коррупционные скандалы, из-за которых утрачивается политическое доверие, а также содержание СМИ.
Мешают этому также продолжительная экономическая неуверенность и недостаточность доходов, из-за которых семьи принимают решение покинуть Латвию.
Delfi.lv
Добавить комментарий