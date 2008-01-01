Музыкально-поэтический вечер в Ротко центре ОТМЕНЯЕТСЯ

Рыбы

19 февраля

- 20 марта

Если сегодня вы почувствуете робость, или, того хуже решите, что вы чего-то недостойны - немедленно отбрасывайте эту мысль, ибо она от лукавого. Единственное, что от вас сегодня потребуется - это уверенность в себе.