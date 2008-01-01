Сборная КВН Даугавпилса – чемпион межрегиональной лиги КВН ,,Балтика”в Санкт – Петербурге

С праздником!
Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры
Президент Латвии Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Рождеством и по ...
Спикер Сейма пожелала всем красивого и мирного Рождества
Председатель Сейма Инара Мурниеце желает жителям Латвии, чтобы радость праз ...
Поздравление Генерального консульства Беларуси с Рождеством!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНСУЛЬСКОГО ОКРУГА! ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ! О ...
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 декабря
Именины:
Инга, Ингеборга, Ирвита, Ивита / Иванна, Павел, Степан
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Хотеть не вредно, однако только хотеть, ничего для исполнения желания не делая, все-таки не слишком полезно. Сделайте первый шаг - а там уж как повезет.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- -1 .. 1 C
- День
- 2 .. 4 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1853 ()
|GBP
|0.8857 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.095 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {121}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
6. Шум на работе! Как действовать? {1}
7. Кто поможет бездомному Антону? {8}
8. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
9. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}
10. Поздравление Генерального консульства России с Рождеством!
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 27 декабря 2017 | 20:15
Сборная КВН Даугавпилса – чемпион межрегиональной лиги КВН ,,Балтика”в Санкт – Петербурге
Жить в нашем суетном мире не так просто…А жить и на всё смотреть светлым взглядом – это дар, обладает которым далеко не каждый.
В Даугавпилсе уже 5 лет существует ,,Сборная КВН Даугавпилса”. Это 10 человек, которых объединяет юмор, превосходное чувство юмора, смекалка и позитив. Для них юмор – это понятие без границ и времени.
,,Сборная КВН Даугавпилса” стала чемпионом 15 юбилейного сезона межрегиональной лиги КВН ,,Балтика”в Санкт – Петербурге. Десятка самых весёлых и находчивых даугавпилчан участвовала во всех 4 играх сезона. В финале за титул лучших на ринге юмора и смекалки боролись 8 команд – Москва, Санкт – Петербург, Нижний Новгород, Тверь, Даугавпилс. Самыми сильными были москвичи, но наша сборная в этой жёсткой конкуренции шуток и розыгрышей оказалась самой успешной и наши игроки вернулись домой с победой.
Один из лидеров команды Александр Комаров без утайки говорит:,,КВН – жуткий наркотик! Выходить на сцену и смешить людей, когда это получается…от этого невозможно отказаться.“
Наша ,,Сборная КВН Даугавпилса” получила личное приглашение от Александра Васильевича Маслякова на участие в фестивале Сочи ,,КиВиН – 2018”. Это значит, что у наших КВН – щиков есть все шансы попасть в телевизионный КВН, показать себя и тем самым заявить о себя, и своём городе.
Команда регулярно собирается на тренировки в своём офисе на ул. Ригас, где весёлые и находчивые КВН – щики ,,оттачивают” свой юмор и готовятся к новым победам. 10 энтузиастов, которые своими силами и ресурсами справляются с расходами на туры, приобретением реквизитов, никогда не унывают и привыкли рассчитывать сами на себя.
После возвращения из Сочи сборная планирует порадовать горожан благотворительным концертом.
Отдел международных отношений и маркетинга Думы
Daugavpils.lv
Добавить комментарий