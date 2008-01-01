Сборная КВН Даугавпилса – чемпион межрегиональной лиги КВН ,,Балтика”в Санкт – Петербурге

Новости Культура | 27 декабря 2017 | 20:15

Жить в нашем суетном мире не так просто…А жить и на всё смотреть светлым взглядом – это дар, обладает которым далеко не каждый.

В Даугавпилсе уже 5 лет существует ,,Сборная КВН Даугавпилса”. Это 10 человек, которых объединяет юмор, превосходное чувство юмора, смекалка и позитив. Для них юмор – это понятие без границ и времени.

,,Сборная КВН Даугавпилса” стала чемпионом 15 юбилейного сезона межрегиональной лиги КВН ,,Балтика”в Санкт – Петербурге. Десятка самых весёлых и находчивых даугавпилчан участвовала во всех 4 играх сезона. В финале за титул лучших на ринге юмора и смекалки боролись 8 команд – Москва, Санкт – Петербург, Нижний Новгород, Тверь, Даугавпилс. Самыми сильными были москвичи, но наша сборная в этой жёсткой конкуренции шуток и розыгрышей оказалась самой успешной и наши игроки вернулись домой с победой.

Один из лидеров команды Александр Комаров без утайки говорит:,,КВН – жуткий наркотик! Выходить на сцену и смешить людей, когда это получается…от этого невозможно отказаться.“

Наша ,,Сборная КВН Даугавпилса” получила личное приглашение от Александра Васильевича Маслякова на участие в фестивале Сочи ,,КиВиН – 2018”. Это значит, что у наших КВН – щиков есть все шансы попасть в телевизионный КВН, показать себя и тем самым заявить о себя, и своём городе.

Команда регулярно собирается на тренировки в своём офисе на ул. Ригас, где весёлые и находчивые КВН – щики ,,оттачивают” свой юмор и готовятся к новым победам. 10 энтузиастов, которые своими силами и ресурсами справляются с расходами на туры, приобретением реквизитов, никогда не унывают и привыкли рассчитывать сами на себя.

После возвращения из Сочи сборная планирует порадовать горожан благотворительным концертом.

Отдел международных отношений и маркетинга Думы

Daugavpils.lv