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Новости Общество | 27 декабря 2017 | 20:12

Отделение ЗАГСа даугавпилсской городской думы подсчитывает годовую статистику

У Даугавпилсского ЗАГСа обязанностей много. Это учреждение выполняет особую миссию – здесь молодожены получают документ о создании семьи, регистрируют новорождённых. Очень многие горожане заходят сюда за справками, документом. С 1 августа руководит ЗАГСом Инесе Эйсане. О своей работе она отзывается с оптимизмом.

Город растёт с рождением каждого нового человека. В 2017 году в нашем городе зарегистрированы 787 новорождённых – 396 мальчиков и 391 девочек, пятый ребёнок появился в 6 семьях, шестой – в 2 семьях, седьмой – в одной, а восьмой пополнил 2 семьи. В этом году в Даугавпилсе родились 11 двойняшек.

В 2018 году новорождённых даугавпилчан ждёт сюрприз: вместе с памятной монетой в честь столетия Латвии каждая семья, регистрируя новорожденного получит в подарок книгу ,,Наш ребёнок “, в которой родители смогут записать первые шаги своего ребёнка, вклеить фотографии.

И еще немного статистики: в 2017 году 486 пар заключили свой брачный союз. 52 из них заключены с иностранцами, 58 – в церкви. И в месте лишения свободы прошли 25 церемоний бракосочетания.

Завершается 2017 год. Это время, когда анализируем и оцениваем, но главное – верим, что в новом году всё будет хорошо.

Daugavpils.lv

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