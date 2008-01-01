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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 декабря
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Постарайтесь никому сегодня не демонстрировать степень своей уязвимости. Этим могут воспользоваться самым низким образом.
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Новости Латвия | 27 декабря 2017 | 20:09
Среда, 27 декабря: тепло и пасмурно
В ближайшие дни пасмурная дождливая погода сохранится, однако к Новому году ожидается похолодание и снег.
В среду днем — переменная облачность. Небольшой дождь возможен лишь в некоторых восточных городах. Температура воздуха — от ноля до +5 градусов. Ветер будет слабым. Однако в городах на морском побережье его порывы достигнут 10-13 м/с.
В Риге 2-4 градуса тепла. Ветер южного направления будет слабым, облака немного разойдутся. Осадки не прогнозируются.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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