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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Новости Латвия | 27 декабря 2017 | 20:09

Среда, 27 декабря: тепло и пасмурно

В ближайшие дни пасмурная дождливая погода сохранится, однако к Новому году ожидается похолодание и снег.

В среду днем — переменная облачность. Небольшой дождь возможен лишь в некоторых восточных городах. Температура воздуха — от ноля до +5 градусов. Ветер будет слабым. Однако в городах на морском побережье его порывы достигнут 10-13 м/с.

В Риге 2-4 градуса тепла. Ветер южного направления будет слабым, облака немного разойдутся. Осадки не прогнозируются.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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