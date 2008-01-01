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Новости Латвия | 26 декабря 2017 | 21:42
Банк Латвии прогнозирует инфляцию в 2018 году в размере 2,9%
Банк Латвии прогнозирует среднюю годовую инфляцию в Латвии в 2018 году в размере 2,9%, в 2019 году - 2,6%, говорится в последнем опубликованном центробанком «Обзоре макроэкономических процессов».
Динамика инфляции в этом году отвечает ожидавшейся, поэтому Банк Латвии сохраняет ее прогноз на 2017 год в размере 2,9%.
«Из-за роста расходов на рабочую силу основная инфляция в 2018 году будет выше, чем в 2017 году.
Прогнозируется, что цены на услуги в 2018 году увеличатся в среднем больше чем на 3%, отражая сильный рост внутреннего спроса и расходов на рабочую силу, который при сохранении отрицательного циклического компонента безработицы по-прежнему будет стойким.
Причем, если уровень цен на нефть закрепится выше 60 долларов США за баррель, инфляция может немного превысить прогнозируемую», - говорится в обзоре.
Как сообщалось, в декабре Банк Латвии оставил прогноз средней годовой инфляции на этот год неизменным - 2,9%.
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